Nuevos choques entre los sindicatos y la Policía en Bolivia

Sindicatos bolivianos protagonizaron ayer enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz, durante protestas contra el decreto del Gobierno de Rodrigo Paz que eliminó la subvención a los combustibles, una medida que elevó hasta en 162 por ciento el precio del diésel y que el Ejecutivo defiende como clave para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado.

Las movilizaciones, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y en su mayoría por mineros estatales, derivaron en enfrentamientos en los accesos a la plaza Murillo, sede del Gobierno y del Legislativo, donde los manifestantes detonaron dinamita y lanzaron petardos, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para impedir su ingreso.

Los movilizados, entre los que también hay fabriles y maestros, marcharon nuevamente por el centro histórico de La Paz e intentaron entrar a la plaza por distintos accesos cerrados con vallas metálicas y custodiados por agentes antimotines.

Mineros intentaron retirar una valla metálica

En una de las esquinas donde se encuentran el edificio de la Vicepresidencia y del Banco Central de Bolivia (BCB), unos mineros intentaron retirar por la fuerza una valla metálica lanzaron petardos y detonaron cargas de dinamita para hacer retroceder a los policías, quienes respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersarlos.

Algo similar tuvo lugar en otros accesos a la plaza Murillo, donde los manifestantes también detonaron dinamita y lanzaron petardos, aunque en esos sitios las fuerzas policiales no usaron agentes químicos.

El máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye, dijo a los medios que "cualquier medida" gubernamental tiene que beneficiar al "pueblo" y ratificó la demanda de que se elimine el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención.

El dirigente aseguró que se mantendrán "firmes" en sus protestas pese a los festejos por Año Nuevo.

Las marchas fueron criticadas por algunos transeúntes.

Además de las marchas callejeras, en la víspera algunos manifestantes iniciaron huelgas de hambre en las sedes de la COB, que es la mayor entidad sindical del país, de la Fstmb y del magisterio urbano.