Trump planea reunirse con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere reunirse la próxima semana con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, indicó el diario The New York Times ayer, citado por el portal DW.

Tras este encuentro, el mandatario republicano pretende celebrar una segunda reunión a la que también se incluiría al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y en la que Trump tendría un rol de mediador, precisó el medio, que cita a dos fuentes familiarizadas con esos planes. "Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski. El presidente Trump quiere que esta brutal guerra termine" , declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta al reporte.

Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Finlandia, según un alto cargo ucraniano, después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff visitara ayer Moscú. Más temprano, Trump dijo que había hablado con líderes europeos tras la "altamente productiva" reunión de Witkoff con Putin en Rusia. Si bien señaló que se lograron "grandes avances" durante la reunión, Trump escribió en su plataforma Truth Social que "todos" están "de acuerdo en que esta guerra debe terminar", y trabajaran "para lograrlo en los próximos días y semanas".

Durante la discusión, Putin le dijo a Witkoff que quería reunirse con Trump, quien comentó que estaría de acuerdo si la reunión estaba vinculada a un acuerdo de paz, señaló Fox News. Zelenski, dijo que habló con Trump junto con otros líderes europeos. A mediados de julio, Trump prometió imponer aranceles "muy severos" a Rusia si Putin no llegaba a un acuerdo con Zelenski en un plazo de 50 días. Luego, adelantó la fecha a 10 días a partir del 29 de julio, forzando así la nueva fecha límite para mañana.