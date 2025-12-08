Turismo moderado en Salta y ocupación por debajo de lo habitual

Salta cerró el fin de semana largo por el feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción, ayer, 8 de diciembre con un movimiento turístico moderado, impulsado por el turismo religioso, aunque con niveles de ocupación por debajo de lo habitual: alrededor de un 60% en la capital y 50% o menos en destinos del interior como Cafayate, según un relevamiento entre operadores turísticos.

La Fiesta de la Virgen del Cerro, en Tres Cerritos, el sábado pasado, convocó cientos de turistas de diferentes provincias de Argentina.

Fieles de distintos puntos del país participaron de la Fiesta de la Virgen del Cerro.

En la Plaza 9 de Julio, una turista de Misiones que recorría el casco histórico, ayer por la mañana, contó: "Todos los años vengo a Salta a visitar la Virgen del Cerro. Vinimos con un contingente, en realidad vinieron varios. Está hermoso el día y lo estamos disfrutando. Nos quedamos hasta el miércoles porque queremos visitar bien todo. Ya fuimos a varios lugares".

Sin embargo, los operadores turísticos indicaron que si bien la festividad religiosa generó afluencia, "eso no significa que se traduzca en divisas, porque muchos contingentes se volvieron el mismo día, el sábado y otros solo usaron una noche en hoteles de tres estrellas".

Diciembre de muchos gastos

En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que para este fin de semana largo "teníamos expectativas moderadas, porque es una fecha muy cercana a las fiestas y diciembre es un mes con muchos gastos", y reconoció que "no fue un fin de semana positivo comparándolo con el último fin de semana largo de noviembre".

Al trazar un balance del año, Assaf sostuvo que "fue un año difícil para el sector: el turismo cayó entre un 20 y 30% respecto al año anterior, y eso golpea a las empresas, trabajadores ycomunidades". No obstante, destacó avances, como : "la reducción del 20% en la alícuota de Ingresos Brutos y la exención para agencias de viajes, que son acciones concretas para mejorar la competitividad. Tenemos que seguir profundizando ese camino".

Foto: Pablo Yapura.

Y remarcó que "Salta consolidó su estrategia de posicionarse como hub aéreo, con nuevas rutas que abren oportunidades de mercados a mediano plazo. Son iniciativas inteligentes que pueden posicionar a Salta en mercado internacional que es uno de los desafíos que tenemos".

Campaña Código Salta

En tanto, la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) , Lía Rivella, señaló que la campaña promocional Código Salta está en vigencia. "La estamos promocionando para todos los turistas nacionales y los salteños que quieran visitar o redescubrir la provincia". Explicó que esta segunda edición busca consolidarse y que "hay muchas consultas a través de la página: https://www.codigosalta.ar/,aunque los colegas todavía no tienen reservas concretas". La iniciativa ofrece descuentos de entre el 20% y el 40% y promociones.

Turistas en la cima del cerro San Bernardo.

Rivella remarcó que desde el sector trabajan para "que la estacionalidad no sea tan marcada" y para que la gente sepa que "Salta puede visitarse todo el año".

Hubo 7.241 arribos

El Ente de Turismo municipal informa que el fin de semana largo registró un 60% de ocupación promedio, con 7.241 arribos, 17.308 pernoctes y un impacto económico superior a los $2.133 millones, según el informe sobre la actividad turística de la ciudad.

El desglose diario de ocupación hotelera fue: viernes, 64%; sábado, 67% y domingo, 49%. Durante estos días se observó un importante movimiento de vecinos y turistas en diferentes propuestas organizadas en la ciudad. El sábado, la segunda edición de "El Cafetón" convocó a una multitud y la Virgen del Cerro hizo la diferencia.