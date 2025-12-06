VIDEO. Historias de fe: jóvenes, familias y peregrinos de todo el país en la Virgen del Cerro

Este fin de semana, el santuario de la Virgen del Cerro, ubicado en el barrio Tres Cerritos de Salta, fue el epicentro de una jornada de fe y devoción. Más de 10.000 peregrinos llegaron desde distintos puntos de Argentina para participar de la tradicional celebración. La misa central, oficiada en un ambiente de profunda emoción, convocó a salteños y visitantes que llegaron desde Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Córdoba y otras provincias, con el único propósito de rendir homenaje a la Virgen y fortalecer su vínculo espiritual.

La celebración fue un espacio de oración y conexión con lo divino, en la que los fieles pidieron por sanación, agradecieron por los favores recibidos y cumplieron con promesas a la Virgen. Entre ellos, algunos compartieron sus historias de vida, que revelaban la influencia de la Virgen del Cerro en momentos de necesidad y sacrificio.

Unión familiar y devoción: peregrinos de todas las edades se acercaron a pedir por sus seres queridos

Octavio, un joven salteño que llegó para pedir la protección de la Virgen, especialmente para poder concluir su último año de secundario. "Vengo a pedir que me ayude a terminar el colegio, que me cuide y me dé fuerzas para seguir adelante", comentó con esperanza mientras mostraba con orgullo la bota que había adquirido este año, la cual llevaba a bendecir. La tradición de la familia de Octavio con la Virgen del Cerro es profunda, y él asegura que su fe siempre ha sido parte de su vida.

Otro testimonio fue el de Luciano, quien se acercó al santuario junto a su esposa e hija. "Venimos hace diez años y siempre nos sentimos en paz aquí", expresó, visiblemente emocionado. "Es un lugar donde se vive una gran paz. Siempre pedimos por la salud, por nuestra familia y, especialmente, por la paz en el mundo", agregó. En esta ocasión, Luciano también se mostró agradecido por las bendiciones recibidas y por la oportunidad de compartir esta experiencia con su hija Martina, quien también se unió a la plegaria familiar. "Yo vengo a agradecer por todo lo que tengo", dijo Martina, con apenas 21 años, pero con una profunda conexión con la Virgen.

Fe y esperanza: testimonios de los fieles que sienten la paz de la Virgen del Cerro

Por su parte, Marta y Juan, una pareja de salteños, compartieron que ya hace años sienten una conexión especial con la Virgen del Cerro, aunque no siempre tienen la posibilidad de participar cada año. "Hoy venimos a pedir por la salud de la familia y de los más mayores, que con el tiempo tenemos más necesidades", comentó Juan, mientras Marta añadía que la fe siempre fue parte de su vida, y que este tipo de celebraciones les otorgan una gran paz.

Un testimonio particularmente emotivo fue el de Margarita, quien llegó desde Misiones. "Es la quinta vez que vengo, pero es la primera vez que participo de esta celebración. Mi fe en la Virgen es enorme", relató. Margarita explicó que, a lo largo de los años, la Virgen la ha acompañado en momentos difíciles, sobre todo en cuestiones de salud. "Sufro de neuralgia y problemas en las rodillas, y realmente me siento mucho mejor después de cada visita", dijo con convicción. Margarita, además, expresó su agradecimiento por la salud de su familia y la unión con su esposo, con quien lleva 52 años de casada.

"Agradecer por todo lo que tenemos": los peregrinos celebran y renuevan su fe en la Virgen del Cerro

Los peregrinos de hoy no solo llegaron con peticiones, sino también con un profundo deseo de agradecer. Muchos aprovecharon la jornada para reflexionar sobre el año que pasó, y pedir por los desafíos del próximo 2026. "Vengo a agradecer todo lo que tengo, y pedir por la salud de mi padre", comentó Estela, mientras que otros pidieron por los jóvenes, los niños y los enfermos. La constante que unía a todos era un fuerte lazo de fe y esperanza, independientemente de las diferentes historias que cada uno traía consigo.

El día, además, estuvo marcado por un clima ideal, que favoreció la concentración y reflexión de los asistentes. A diferencia de otros años en los que las lluvias interrumpieron la festividad, esta vez el cielo soleado y la temperatura templada acompañaron la misa central y las diversas actividades, permitiendo que todos pudieran disfrutar de la jornada con tranquilidad.

Para muchos, la celebración de la Virgen del Cerro no es solo un evento religioso, sino una forma de renovar su fe, reafirmar sus promesas y sentir la presencia de la Virgen en sus vidas. "Es un lugar muy especial, donde todos venimos con la esperanza de ser escuchados", reflexionó Margarita, mientras los peregrinos comenzaban a despedirse del santuario, con la promesa de volver el año siguiente, con más fe, gratitud y devoción.

Esta devoción, que comenzó a ganar fuerza a partir de 1990 con las apariciones a María Livia, una joven salteña, continúa movilizando a miles de peregrinos cada año. Según María Livia, la Virgen se le mostró como una joven de extraordinaria belleza con manto azul y ojos celestes, transmitiendo llamados a la oración, conversión y fe.