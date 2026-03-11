Piletas abandonadas en los barrios El Círculo I y La Aldea: retiraron las estructuras

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una pileta de grandes dimensiones que había sido abandonada en un espacio verde del barrio El Círculo 1, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, fue retirada tras las denuncias de los vecinos del lugar.

El elemento, de fibra de vidrio, había sido arrojado en el predio comunitario y, con el paso de los días, comenzó a acumular agua de lluvia, lo que generó preocupación entre los habitantes del barrio por el riesgo sanitario y por la inseguridad en el sector.

La denuncia de los vecinos

Según relató Cristina Pérez, vecina del barrio, la pileta fue trasladada de madrugada por un grupo numeroso de personas.

“Yo vi que alrededor de la una de la madrugada un grupo de unas 15 personas llevaba una pileta de grandes dimensiones y la terminaron dejando en este espacio verde que todos usamos”, contó.

La presencia del objeto generó malestar entre los vecinos, que señalaron que el lugar es utilizado por las familias del barrio para actividades recreativas y que su abandono afectaba el estado del espacio público.

“Nos parece pésima esta actitud porque nosotros mantenemos el lugar limpio y viene gente y lo ensucia. Además ya había personas que se metían adentro para esconderse”, expresó la mujer.

Desde el municipio indicaron que la pileta representaba también un riesgo sanitario debido a la acumulación de agua en su interior.

El subsecretario de Mantenimiento Urbano, Alfredo Vorano, explicó que el operativo se realizó tras recibir denuncias vecinales.

“Constatamos la presencia de una pileta de fibra de vidrio que generaba un punto de inseguridad y también un foco infeccioso”, señaló.

El funcionario explicó que el recipiente contenía agua de lluvia, lo que podía favorecer la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Operativo de retiro

Personal municipal realizó el retiro del objeto y aprovechó el operativo para realizar tareas de mantenimiento en el sector.

“Procedimos a retirarla y también realizamos el corte de pasto del espacio verde, que cuenta con mantenimiento periódico”, indicó Vorano.

Tras la intervención, vecinos del barrio expresaron su satisfacción por la rápida respuesta ante el reclamo.

Otra pileta abandonada

Una segunda pileta fue detectada en el barrio La Aldea, ubicado en la zona sur, donde una persona colocó la estructura de fibra de vidrio que ya había comenzado a acumular agua de lluvia generando un criadero de mosquitos. Se labró la multa correspondiente al responsable por infringir las Ordenanzas N° 15.415 y 5.941.

Cómo realizar denuncias

Desde la Municipalidad recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias vinculadas a la limpieza, mantenimiento de espacios públicos u otras problemáticas urbanas a través de la línea 147 o mediante la aplicación móvil Muni Salta.