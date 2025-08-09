Identificaron los restos de tres víctimas del 11-S luego de 24 años

Los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York fueron identificados recientemente, dijeron las autoridades esta semana, gracias a los avances logrados en la tecnología de ADN.

Las autoridades de la ciudad anunciaron que habían identificado los restos de Ryan Fitzgerald, un comerciante de divisas de 26 años; Barbara Keating, una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro, de 72 años, y otra mujer cuyo nombre se mantuvo en reserva a pedido de su familia.

Los tres fueron identificados a través de pruebas de ADN, ahora mejoradas, de restos diminutos encontrados hace más de 20 años entre los escombros del World Trade Center, tras los ataques de aviones secuestrados por Al Qaeda, que conmocionaron al mundo.

Por otra parte, y según un reporte del diario Los Angeles Times, la oficina del médico forense de Nueva York afirmó que probaron reiteradamente distintos fragmentos, a medida que las técnicas avanzaron a lo largo de los años y crearon nuevas posibilidades para leer el código genético disminuido por el fuego, la luz solar y las bacterias.

En total, casi 3.000 personas murieron cuando se estrellaron los aviones contra las torres gemelas del centro de comercio, el Pentágono y un campo en el suroeste de Pe