¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
16 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico
Javier Milei y Karina Milei
COVID-19 Pandemia
Nancy Pazos
Bolivia
Daniela Celis
Marianela Mirra
Conflicto en Medio Oriente
Narcotráfico
Javier Milei y Karina Milei
COVID-19 Pandemia
Nancy Pazos
Bolivia
Daniela Celis
Marianela Mirra
Conflicto en Medio Oriente

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Israel lanzó nueva ofensiva terrestre en Gaza y la ONU advierte sobre genocidio

Mientras el ejército israelí inició una operación a gran escala en Gaza con bombardeos y tanques, una comisión de investigación de la ONU concluyó que hay evidencias suficientes para calificar las acciones de Israel como genocidio y pidió detener la ofensiva.
Martes, 16 de septiembre de 2025 20:51
Imagen de archivo de palestinos esperando a recibir alimentos en cocinas comunitarias en Ciudad de Gaza.REUTERS - Mahmoud Issa
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El conflicto en Medio Oriente volvió a escalar este martes. El ejército de Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre en Gaza, apoyada por ataques aéreos y marítimos, con el objetivo declarado de destruir infraestructura de Hamas. Según medios internacionales, tanques y tropas avanzaron en varios frentes, mientras se instaba a la población civil a evacuar zonas densamente pobladas.

FOTO: AFP

Al mismo tiempo, la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe en el que afirma que existen “pruebas suficientes” para sostener que Israel comete genocidio contra la población palestina en Gaza. El documento señala que se cumplen cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, incluyendo asesinatos masivos, lesiones graves y condiciones de vida que podrían provocar la destrucción parcial o total del grupo.

Mujeres en Gaza lloran. AFP VIA GETTY IMAGES

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Israel detener la ofensiva y alertó sobre “posibles crímenes de guerra y delitos graves”. UNICEF y otras agencias advirtieron que el desplazamiento masivo de cientos de miles de niños hacia campamentos saturados es “inhumano” y que la situación humanitaria es “catastrófica”.

FOTO: GETTY IMAGES

Israel rechazó las acusaciones, calificándolas de “falsas y políticamente motivadas”, y defendió su derecho a actuar contra el grupo terrorista Hamas bajo el marco del derecho internacional. Sin embargo, organizaciones humanitarias insisten en que los bombardeos y restricciones al acceso de alimentos y medicinas agravan el sufrimiento civil y podrían constituir castigo colectivo.

FOTO: GETTY IMAGES

Esta combinación de operación militar intensificada y acusaciones de genocidio eleva la presión internacional y abre un nuevo capítulo en el conflicto, a la espera de una respuesta de la comunidad internacional y posibles medidas en foros judiciales y diplomáticos.

Una mujer llora a su nieto asesinado en un bombardeo israelí a Rafah, en el sur de Gaza. FOTO: UNICEF

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD