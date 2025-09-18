Resurge el plan de Trump para dividir Gaza con Israel

Un día después de que una comisión independiente de Naciones Unidas afirmara que Israel comete genocidio en la Franja y que simultáneamente el Ejército israelí iniciara la ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza, el ministro de Finanzas hebreo, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo ayer que el enclave palestino "se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división.

"Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir", dijo Smotrich durante su intervención en una conferencia inmobiliaria celebrada en Tel Aviv.

Las declaraciones de uno de los ministros más radicales del Gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu llegan horas después de que las tropas israelíes comenzaran la anunciada incursión terrestre sobre la ciudad de Gaza, que busca expulsar a los cerca de 600.000 gazatíes que quedan allí hacia el sur de la Franja.

El plan de Trump

El pasado mes de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su deseo de convertir la devastada Franja de Gaza en una "Riviera de Oriente Medio" expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto.

De hecho, a principios de septiembre, The Washington Post publicó en exclusiva un documento de la administración Trump que recoge uno de los posibles planes que se llevarían a cabo en Gaza tras el fin de la ofensiva israelí. El documento de 38 páginas detalla que el enclave palestino quedaría controlado en régimen de fideicomiso por EEUU -entregado por Israel- durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

La reconstrucción

Así, el plan plantea la posibilidad de que EEUU lidere la reconstrucción de una Gaza rodeada de destrucción con financiación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de autos eléctricos hasta complejos turísticos.

Netanyahu, afirmó este lunes que Trump, lo invitó a visitar la Casa Blanca después de su intervención en la Asamblea de la ONU en Nueva York, el viernes 26 de septiembre.