Apelan a la OTAN para frenar a Trump por deseo de comprar Groenlandia

Europa busca contener las pretensiones anexionistas del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre Groenlandia mediante un refuerzo de la presencia de la OTAN en el territorio autónomo danés. La iniciativa es impulsada por el Reino Unido y Alemania, junto con otros países, aunque no existen garantías de que el plan logre modificar la postura del mandatario estadounidense, que insiste en la necesidad de "poseer" la isla ártica.

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, planteó la posibilidad de una estrategia común de la Alianza en Groenlandia, similar a la operación "Centinela Oriental" desplegada en Europa del Este. En este caso, la misión sería denominada "Centinela Ártico".

El debate comenzó la semana pasada en Bruselas y fue confirmado por el Gobierno alemán. Desde Berlín señalaron que el Ártico adquiere un rol creciente en la seguridad transatlántica.

En la misma línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que se analizan los próximos pasos para garantizar la seguridad en la región.

Según el diario británico The Telegraph, mandos militares trabajan en planes preliminares que podrían incluir tropas, buques y aeronaves, con opciones que van desde despliegues permanentes hasta ejercicios temporales y cooperación en inteligencia.

La propuesta cuenta con el respaldo de Dinamarca y del gobierno groenlandés.

Trump, sin embargo, reiteró que la iniciativa no modifica su postura. Argumentó, sin presentar pruebas, una supuesta presencia rusa y china en la zona y afirmó que no se trata de "alquilar" Groenlandia, sino de "adquirirla", insistiendo en que la propiedad del territorio es clave para los intereses estratégicos de Washington.