Un ataque masivo de Rusia dejó al 70% de Kiev sin luz

Un 70% de Kiev se quedó ayer sin electricidad debido a los daños causados en el sistema energético por el ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra infraestructuras del sector de la capital y otras regiones de Ucrania, informó el director de la empresa eléctrica, Ukrenergo, Vitali Zaichenko.

El funcionario explicó que este nuevo bombardeo -en el que Rusia empleó cerca de 300 drones y 25 misiles, algunos de ellos balísticos- alcanzó varias subestaciones eléctricas. Este ataque se produce cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los 15 grados bajo cero. Las temperaturas mínimas se espera que alcancen los -20 grados centígrados en los próximos días, y Ucrania teme que Rusia aproveche esta circunstancia para agravar la crisis que ya se vive en Kiev y otras zonas.

Los tranvías han dejado de funcionar a causa de los cortes de electricidad en la parte de Kiev que queda en la orilla oriental del río Dniéper, que atraviesa la ciudad. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ha pedido que empiecen a repartirse generadores de electricidad de gran potencia operados con diésel para restablecer el suministro a algunas viviendas.

La capital ucraniana estuvo durante casi tres días prácticamente sin luz y calefacción debido al bombardeo masivo lanzado por Rusia contra infraestructuras eléctricas y gasísticas el pasado viernes. Tras el nuevo ataque, la situación ha empeorado de forma dramática.