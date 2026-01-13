Para "Teté" Quiroz, "hay un grupo capaz de ilusionar a la gente"

Antes del viaje del plantel de Gimnasia y Tiro rumbo a la concentración que se cumple en el hotel Los Arcos en Perico, Jujuy, el DT Fernando "Teté" Quiroz, en el programa televisivo Somos Deportes habló del trabajo que está en marcha para la participación en la Primera Nacional.

El técnico del albo, con un segundo ciclo y otro desafío por delante, expresó: "La verdad que conforme, principalmente de que se hayan quedado la mayoría de los jugadores. Es lo importante para el plantel. Eso para mi es un respaldo muy grande porque estás con una año de trabajo, las cosas se van asimilando de otra manera, a nivel equipo, a nivel futbolístico, a nivel personal también. Las incorporaciones han sido del nivel para lo que es la categoría".

En referencia a la conformidad y la satisfacción que mostró, manifestó que "nos sentimos identificados entre nosotros. Conforme de que el proceso tenga continuidad. Es bueno también que los jugadores se sientan así, Eso en lo grupal es una garantía".

En comparación con otros equipos de la categoría, el hecho de haber mantenido la base de jugadores y los refuerzos que se incorporaron, la consulta llegó si siente de que este año están para dar ese salto de calidad. "Eso no lo se. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas a nivel estructura. A nivel de tener más elementos para nosotros poder manejarnos como cuerpo técnico para darle más herramientas a los jugadores. Nos falta un crecimiento. Nosotros vamos a pasos seguro, corto, pero no podemos pensar mucho más allá. Simplemente ir mejorando cosas como para que la estructura sea cada vez más fuerte y eso si te acercará a los objetivos importantes", declaró "Teté" Quiroz.

A la parte humana le dio un valor importante. "Tiene que ver. Lo idiosincrasia nuestra hace que los buenos grupos de personas lleguen a los grandes logros, más allá del profesionalismo. Eso también para mi es una satisfacción de tener un grupo tan bueno, tan sano como este y también capaz de conseguir resultados e ilusionar a la gente", destacó.

El plantel, qué tan completo está: "El plantel está en un noventa por ciento armado. No queremos nosotros cargarnos de mucho jugadores porque eso hace que algunos después no tengan participación, el entusiasmo se va perdiendo y se genera constante negativa. Lo que queremos es que todos los que estén y aquellos también, tengan la posibilidad de jugar".

Del Gimnasia 2026, Quiroz, fue cauto: "A través de un proceso es el que se tiene que formar para mi. A medida que vaya corriendo el tiempo se tiene que enriquecer cada vez más. pero seguramente vamos a tratar de dar un paso adelante de lo que fue el año pasado".