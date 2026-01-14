Milei irá a la firma del acuerdo Mercosur y la Unión Europea

Después de más de 25 años de negociaciones, este sábado se concretará la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en la capital paraguaya, Asunción, en un acto que marcará un hito en el comercio internacional. Aunque no serán los jefes de Estado quienes rubricarán el tratado, Javier Milei confirmó que viajará acompañado por Pablo Quirno para participar de la ceremonia, en la que se espera que los cancilleres de cada país oficialicen el convenio. La firma también coincidirá con el inicio de la presidencia pro tempore de Santiago Peña, presidente de Paraguay y aliado clave de Argentina en la región.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi confirmó su asistencia, pero resta la confirmación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

El acuerdo fue aprobado el pasado 9 de enero por el Consejo de la Unión Europea, tras sortear la fuerte oposición de Francia e Irlanda. El tratado establece facilidades económicas y legales para el intercambio de bienes entre los dos bloques y dará lugar a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, que reúne a más de 700 millones de consumidores y concentra un peso significativo en el comercio global.

Tensiones políticas

Sin embargo, a pesar del valor histórico y estratégico del pacto, las tensiones políticas siguen vigentes. En particular, la relación entre Milei y Lula ha estado marcada por discordias recientes, incluidas declaraciones cruzadas tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la decisión de Brasil de retirar la protección a la embajada argentina en Caracas.

Aun así, la firma será un paso significativo hacia la integración comercial, aunque la entrada en vigor del acuerdo todavía deberá superar la ratificación interna en varios de los países involucrados.