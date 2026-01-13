PUBLICIDAD

Internacionales

Venezuela liberó a un argentino-israelí

Se trata de Jacob Harari. En CABA reclaman por Germán Giuliani.
Martes, 13 de enero de 2026 23:21
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó ayer la liberación realizada este lunes por parte de autoridades venezolanas del preso argentino-israelí Jacob Harari, privado de libertad por el Gobierno de Venezuela "durante más de un año junto a otros rehenes occidentales".

Desde el pasado jueves, más de cincuenta presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según varias ONGs, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Harari, de 72 años, volvió a Tel Aviv tras hacer escala en Roma. Su liberación se produce como parte de medidas de excarcelación del Ejecutivo venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, tras presiones de la Administración Trump.

Otro caso

Diferente es la situación del abogado penalista Germán Giuiani, otro de los argentinos detenidos en Venezuela. Su esposa Virginia Rivero dijo que no tiene noticias desde el pasado 21 de diciembre y reclamó su liberación.

Giuliani fue apresado el 21 de mayo de 2025, acusado de "terrorismo y narcotráfico".

"Fue a Venezuela por trabajo. Se fue en abril y el 21 de mayo lo detuvieron", expresó Rivero. "Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida", concluyó.

 

