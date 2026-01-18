PUBLICIDAD

18 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Internacionales

EEUU alerta de peligro en espacios aéreos del Pacífico

La agencia de aviación advirtió de "actividades militares".
Domingo, 18 de enero de 2026 00:57
La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) emitió cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

Los escritos explican que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa en estas dos regiones de información de vuelo.

EEUU mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental. Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación del pasado 3 de enero que culminó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Caracas.

 

