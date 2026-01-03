Rusia atacó Jersón con misiles

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó ayer que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov ha causado trece heridos, según las autoridades locales.

"Un horrible ataque ruso sobre Járkov", escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que "dos misiles fueron disparados" para impactar en edificios residenciales y causar "un número de víctimas aún desconocido".

Las autoridades locales informaron de que en el ataque trece personas resultaron heridas, seis de las cuales fueron llevadas al hospital, incluida una mujer que se encontraba en estado grave.

"El enemigo golpeó un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Kiev de Járkov", precisó en Telegram el jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Siniegubov.

Daños considerables

"El edificio quedó completamente destruido por el ataque, y se produjo un incendio. Ventanas y fachadas de los edificios de alrededor también quedaron dañados", agregó Siniegubov, que confirmó los "daños considerables" de los que habló previamente el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

En su mensaje en Telegram, el presidente ucraniano señaló que los servicios de emergencia trabajan en las labores de asistencia en el lugar de los hechos y criticó a Rusia por atacar a civiles en su país.

"Desafortunadamente, este es el modo en que Rusia trata la vida y la gente, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático", comentó Zelensky, en alusión a las últimas reuniones mantenidas para promover el fin de la guerra ruso-ucraniana.