Petro dijo que con Trump restableció un "diálogo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró ayer que la reunión que mantuvo el martes pasado con su par estadounidense, Donald Trump, permitió restablecer un "diálogo directo y franco" entre ambos gobiernos y abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral, tras un año de fuertes tensiones.

"Mi reunión con el presidente Donald Trump restableció un diálogo directo y franco. Ese es su mayor avance. Restituirá el valor y el poder de la palabra franca y las diferencias se tratarán en el respeto mutuo", afirmó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario concluyó el jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos en el que buscó recomponer los vínculos con Washington, deteriorados por desacuerdos públicos sobre política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la situación política en Venezuela.

La relación, tradicionalmente cercana entre ambos países, atravesó su primera gran crisis en enero de 2025, cuando Petro y Trump protagonizaron cruces en redes sociales por la estrategia migratoria de la Casa Blanca. A esas diferencias se sumaron reproches mutuos por la política antidrogas y por la operación militar en Venezuela que derivó en la caída de Nicolás Maduro.

Tras el encuentro en Washington, Petro destacó que uno de los próximos pasos será "construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja de coca", un tema central en la agenda bilateral.

En esa misma línea, el mandatario reveló que propuso a Estados Unidos un plan de integración energética para el continente. "He planteado a los Estados Unidos. un plan para las tres Américas de articulación energética y crecimiento de la generación basado en energías limpias. América Latina tiene un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la generación actual eléctrica de los EEUU", sostuvo.

Durante la reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, Petro hizo además varias propuestas concretas en materia de seguridad regional. Según explicó, planteó que los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen de manera conjunta para combatir a los narcotraficantes que operan en las zonas fronterizas.

Lista de narcos

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue la entrega a Trump de una lista de grandes capos del narcotráfico que, según Petro, residen fuera de Colombia. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", reveló el mandatario en una rueda de prensa realizada el 3 de febrero en Washington.

Petro defendió su estrategia de sustitución de cultivos de coca y de persecución de las grandes organizaciones criminales, en contraposición a lo que definió como la "guerra tradicional contra el narcotráfico", que a su criterio ha perjudicado principalmente a los campesinos.

