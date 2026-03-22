Perú, en alerta epidemiológica por un brote de leptospirosis

El Ministerio de Salud de Perú emitió una alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por leptospirosis, asociado a lluvias intensas en diferentes regiones del país andino, y que ya ha dejado cinco víctimas mortales y más de 1.000 casos.

La alerta epidemiológica, anunciada ayer por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, tiene ámbito de intervención en los 24 departamentos del país y se emitió para fortalecer la vigilancia epidemiológica, detección, tratamiento de casos y respuesta sanitaria en todos los establecimientos públicos y privados.

A través de esta medida, se fortalecerán las acciones de vigilancia e investigación epidemiológica, la notificación inmediata de casos probables y confirmados, se establecerá el estándar técnico y de monitoreo de procesamiento de muestras por leptospirosis, el cual no debe exceder las 24 horas desde su recepción.

Diagnóstico y asistencia

La iniciativa también incluye el realizar diagnósticos moleculares mediante la técnica de PCR, a través del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas y Zoonosis Bacterianas.

Además, brindará asistencia técnica para la organización y funcionamiento de los servicios de salud bajo mapas de flujos de referencia y contrarreferencia, fortalecerá las capacidades de profesionales de la salud, y garantizará el monitoreo oportuno y atención de los pacientes con leptospirosis.

Por otro lado, también impulsará la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, con énfasis en la desinfección del agua tanto en las empresas prestadoras de servicio y a nivel domiciliario e implementará campañas informativas.

Más de mil casos y 5 muertes

El Ministerio de Salud informó que hasta la vigente semana epidemiológica ha registrado 1.045 casos y 5 defunciones (3 confirmados y 2 en investigación) pertenecientes a las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín, todas en el centro y norte de Perú y afectadas en las últimas semanas por inundaciones derivadas de fuertes lluvias.

La leptospirosis es una enfermedad silenciosa causada por bacterias, que puede entrar al cuerpo por una pequeña herida o incluso por la piel sana si se está en contacto con agua contaminada.

Por ello, las autoridades recomiendan evitar el contacto con aguas estancadas o contaminadas, usar protección adecuada en zonas inundadas, mantener una correcta higiene y acudir al establecimiento de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.