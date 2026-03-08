Durísimo mensaje de Trump contra el Reino Unido por ofrecerle ayuda demasiado tarde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una crítica directa al gobierno británico después de que Keir Starmer evaluara enviar dos portaaviones a Medio Oriente para apoyar la ofensiva que Washington e Israel llevan adelante contra Irán. Desde la Casa Blanca señalaron que esa ayuda ya no sería necesaria y cuestionaron la demora de Londres en sumarse al conflicto.

El mandatario republicano expresó su malestar a través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, donde apuntó directamente contra el liderazgo británico. "El Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaaviones a Oriente Medio. No se preocupe, Primer Ministro Starmer, ya no los necesitamos. Pero lo recordaremos. ¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!", escribió.

Entre las instalaciones habilitadas figuran la base aérea de RAF Fairford y la base de Diego García. De acuerdo con información difundida por AFP, bombarderos estadounidenses Rockwell B-1 Lancer aterrizaron recientemente en Fairford como parte de esas operaciones.

El propio Starmer defendió su postura y explicó por qué inicialmente se resistió a participar en la guerra. "Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era involucrar a Reino Unido en una guerra sin una base jurídica ni un plan viable y cuidadosamente elaborado, y esa sigue siendo mi posición", afirmó el miércoles.

El gobierno británico indicó que el permiso para utilizar sus instalaciones se otorgó después de una serie de ataques con misiles atribuidos a Irán que, según Londres, pusieron "en riesgo" a ciudadanos e intereses del país.

En paralelo, las fuerzas armadas del Reino Unido continúan desplegadas en la región. Aviones de combate Eurofighter Typhoon y Lockheed Martin F-35 Lightning II realizan patrullajes sobre los cielos de Jordania, Qatar y Chipre con el objetivo de resguardar intereses británicos y de sus aliados, según indicó el Ministerio de Defensa.

El conflicto también provocó reacciones en territorio británico. En Londres, una manifestación contra la guerra culminó frente a la embajada estadounidense y reunió, de acuerdo con estimaciones de los organizadores, entre 5.000 y 6.000 personas.