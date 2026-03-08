Irán designó a un nuevo líder supremo para suceder al ayatollah Alí Jameneí

Las autoridades de Irán confirmaron que la Asamblea de Expertos ya eligió a la persona que ocupará el cargo de líder supremo tras la muerte del ayatollah Alí Jameneí, abatido el 28 de febrero durante los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos. Sin embargo,el nombre del sucesor aún no fue revelado públicamente.

Uno de los integrantes del organismo religioso encargado de la designación, Ahmad Alamolhoda, aseguró que el proceso de votación ya concluyó. En declaraciones a la agencia Mehr, explicó que "el voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido", y agregó que la identidad del nuevo líder será anunciada más adelante.

Otro miembro de la Asamblea de Expertos, Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán, sostuvo que la elección se resolvió por mayoría dentro del cuerpo. "El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, fue designado", afirmó en declaraciones difundidas por la agencia Isna.

También el clérigo Mohamad Mehdi Mirbagheri confirmó la decisión en un video divulgado por la agencia Fars. Allí señaló que dentro del organismo se alcanzó una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria" respecto del sucesor.

En medio de las especulaciones sobre quién ocupará el puesto más alto del sistema político y religioso iraní, uno de los nombres mencionados entre los posibles candidatos fue el de Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido.

El cargo de líder supremo constituye la máxima autoridad en la estructura de poder de Irán. Desde esa posición se ejerce la última palabra en las principales decisiones del Estado, tanto en materia política como religiosa. Jameneí había ocupado ese puesto desde 1989, cuando sucedió al fundador de la República Islámica.