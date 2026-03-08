Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Israel intensifica los ataques en el Líbano, donde la cantidad de desplazados es cada vez mayor y ya superó el medio millón de personas.

Además, la Secretaría de Asuntos Externos del Reino Unido le respondió a Donald Trump tras las críticas de éste por la demorada entrada británica al conflicto.

Israel intensifica ataques en el líbano

Israel intensifica los ataques en todo el Líbano mientras dos soldados israelíes mueren, así lo afirmó la cadena árabe Al Jazeera en su cuenta de oficial de la red social X.

Desplazados

Además, organizaciones humanitarias confirmaron que más de 500.000 personas fueron desplazadas de suelo libanés por la fuerza tras una semana de ataques israelíes al país.

Respuesta del Reino Unido a Trump

La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo que Reino Unido no "externalizaría" su política exterior, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense Trump sobre la gestión del Reino Unido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.