Reportaron una explosión en la embajada de EEUU en Oslo: los daños fueron menores

Una fuerte explosión se registró en la madrugada de este domingo (08.03.3036) delante de la embajada de Estados Unidos en Oslo, sin que se reportaran víctimas por el momento, informó la Policía de Noruega.

La detonación tuvo lugar alrededor de la 01H00 locales (00H00 GMT), precisó el departamento policial, al asegurar que aún no dispone de información sobre su origen.

La cadena pública NRK reportó, citando al comandante de policía Michael Dellemyr, que la explosión afectó a la entrada de la sección consular de la embajada.

"Alrededor de la 01H00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos", dijo el oficial.

"Hay daños menores", afirmó.

"No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión", porque "la investigación está en una fase muy temprana", zanjó.

Más tarde, el oficial declaró a TV2 que la Policía "tiene una idea de la causa" y añadió: "Nos parece que se trata de un acto perpetrado por alguien".

En su comunicado inicial, la policía añadió que las fuerzas de la capital estaban en contacto con la misión diplomática de Washington y que cuenta con un gran número de recursos en el lugar.

Las embajadas estadounidenses se encuentran en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israelo estadounidenses contra Irán que desataron una guerra regional.

Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos.

Sin embargo, la policía noruega no dio indicios de que el incidente cerca de la embajada en Oslo estuviera relacionado con ese conflicto.