Proyecto de oro en San Antonio pierde un socio

El mapa minero de Salta suma un nuevo movimiento. Latin Metals, compañía canadiense con operaciones en Argentina y Perú, informó que AngloGold Ashanti, de capitales sudafricanos, notificó su decisión de finalizar el acuerdo de opción que le otorgaba la posibilidad de adquirir hasta un 80% de participación en el proyecto de oro Organullo ubicado en la Puna salteña.

El anuncio implica que no se llevará a cabo el programa de perforación de Fase I, previsto para este año, y marca el cierre de una etapa en la asociación entre ambas compañías. Según se informó, la salida de AngloGold responde a un cambio en su estrategia global de exploración Greenfields, que redefine sus prioridades en proyectos de exploración temprana en todo el mundo.

Organullo, situado a unos 20 kilómetros al sur de San Antonio de los Cobres, es un proyecto aurífero con permisos vigentes de perforación y un potencial geológico considerado significativo.

En los últimos años, los trabajos en el yacimiento de Los Andes permitieron delinear objetivos para oro de alta sulfuración y pórfido cobre-oro, en un distrito que conserva un marcado interés para la exploración minera.