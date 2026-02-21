Industriales del Norte Grande piden la emergencia regional

Las Uniones Industriales del NOA y NEA reunidas en San Miguel de Tucumán lanzaron una advertencia contundente: la industria del Norte Grande atraviesa una situación crítica y necesita medidas urgentes. En un documento conjunto, solicitaron la declaración de la emergencia industrial para la región y la conformación de una mesa de trabajo que articule acciones entre Nación, provincias y la Unión Industrial Argentina.

El pronunciamiento incluye a las entidades empresarias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, nucleadas en UNINOR. Allí expresaron "profunda preocupación" por el escenario que enfrenta el entramado productivo regional y alertaron sobre el riesgo concreto para miles de puestos de trabajo.

El pedido se conoce en un contexto político y económico sensible, mientras en el Congreso avanza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Para los industriales del Norte, cualquier discusión sobre competitividad y empleo debe contemplar las asimetrías estructurales que enfrenta la región.

Emergencia industrial

En el documento, los empresarios describen un panorama atravesado por la caída sostenida del consumo interno, la alta presión tributaria, la falta de financiamiento productivo y tasas de crédito elevadas. A esto suman la competencia de importaciones que, según señalan, ingresan en condiciones desiguales y afectan directamente a la producción local.

Ante este escenario, proponen declarar la emergencia industrial para el Norte Grande y avanzar en medidas concretas: ordenar el ingreso de productos importados, definir precios de referencia en sectores estratégicos, aplicar alivios impositivos coordinados entre Nación, provincias y municipios, facilitar el acceso al crédito productivo y ejecutar un plan de infraestructura que mejore la competitividad regional.

"No pedimos privilegios, pedimos condiciones justas para producir e invertir en igualdad de oportunidades con otras regiones", remarcaron.

Cierre de fábricas

El planteo empresario se da en un contexto de cierre de fábricas y retracción de la actividad en distintas provincias del Norte. En los últimos meses se registraron paralizaciones de líneas de producción, suspensiones de personal y reducción de turnos en sectores vinculados a alimentos, textiles, metalmecánica y madera, entre otros.

Cada cierre no sólo implica la pérdida de una unidad productiva, sino también el impacto sobre proveedores, comercios y economías locales. "Cuando una industria cierra en el Norte no se pierde únicamente una línea de producción: se pierde arraigo y desarrollo territorial", advierte el documento.

Los industriales también vinculan la situación productiva con los indicadores sociales. Señalan que las provincias con mayores necesidades básicas insatisfechas coinciden con aquellas de menor densidad industrial y sostienen que no hay desarrollo social sostenible sin desarrollo productivo.

Mesa regional

En ese marco, las entidades empresarias se pusieron a disposición de los gobernadores del Norte y del presidente de la Unión Industrial Argentina para impulsar un ámbito de diálogo y acción conjunta. La propuesta es conformar una mesa regional que aborde la crisis industrial antes de que la situación se profundice.

"El tiempo de los diagnósticos ya pasó. Es momento de decisiones", sostuvieron en el cierre del documento.

Mientras el debate por la reforma laboral avanza en el Congreso, los industriales del NOA buscan instalar en la agenda nacional la discusión sobre las asimetrías regionales y la necesidad de políticas diferenciadas. El reclamo apunta a evitar que la crisis productiva se traduzca en una mayor pérdida de empleo en una de las regiones más vulnerables del país.

Caída abrupta

Un informe del CEPA, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, advierte que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 21.938 empresas con trabajadores registrados y se perdieron 290.600 empleos formales. Según el estudio, la cantidad de empleadores y trabajadores mantiene una tendencia descendente sostenida, configurando uno de los retrocesos más fuertes de los últimos años.