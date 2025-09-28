Novedades de los proyectos de plata

El panorama de la minería de plata en Salta muestra señales de dinamismo. En los últimos días se conocieron dos novedades relevantes que confirman esta tendencia. Por un lado, la minera canadiense Argenta Silver reportó resultados alentadores de su campaña de perforación en el proyecto El Quevar. Por otro, AbraSilver (también con sede en Canadá) anunció un recambio clave en la presidencia de su directorio para fortalecer el desarrollo de Diablillos, uno de los yacimientos de plata y oro más prometedores del país.

Nuevas zonas

Argenta Silver confirmó que su campaña invernal 2025 en el proyecto que arrojó resultados alentadores. El proyecto, que se extiende sobre 57.000 hectáreas en la Puna salteña, logró expandir el depósito Yaxtché hacia el noroeste y abrió un nuevo objetivo de exploración denominado Atenea.

La campaña incluyó 16

perforaciones por un total de 4.244 metros, de las cuales ya se publicaron los resultados de 10. Los análisis restantes se esperan en octubre.

Conducción

Por su parte, AbraSilver Resource comunicó la designación de Marie Inkster como nueva presidenta de su directorio. La ejecutiva canadiense, ex CEO de Lundin Mining, reemplaza a Robert Bruggeman, quien continuará como director.

La decisión busca fortalecer el avance del proyecto Diablillos, considerado uno de los más importantes en etapa de exploración avanzada en el país. Con una estimación de recursos de 186 millones de onzas de plata y 1,6 millones de onzas de oro.