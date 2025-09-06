Arrancó una nueva etapa de "Conductoras de la Puna"

El programa "Conductoras de la Puna", impulsado por Fundación Cóndor en articulación con empresas y la Municipalidad de San Antonio de los Cobres, llegó este sábado a un hito clave: la finalización de la capacitación de su primera camada de mujeres conductoras, mientras se puso en marcha la segunda edición con más participantes.

La iniciativa comenzó el 18 de junio pasado y 22 mujeres completaron el recorrido formativo, quienes aprendieron a manejar vehículos 4x4 desde cero en condiciones de altura. Ayer tuvieron la última clase práctica en un predio de San Antonio de los Cobres

En tanto, el miércoles pasado arrancó la segunda edición de esta iniciativa con otras 28 mujeres, que iniciaron su camino formativo en la conducción de transporte de altura.

"Conductoras de la Puna" nació con el propósito de ampliar las oportunidades de empleo para mujeres de la región mediante una formación integral que combina teoría y práctica. Incluye contenidos sobre normativa y leyes de tránsito, seguridad vial, primeros auxilios, manejo defensivo y habilidades sociales para el trabajo.

La propuesta se concretó gracias a un convenio con la Municipalidad de San Antonio de los Cobres y el apoyo de diez empresas privadas y dos organismos institucionales. Entre los aportes figuran capacitaciones, vehículos para las prácticas y talleres de empleabilidad.

Desde la Fundación, destacaron que el 69% de las inscriptas estaba desempleada al iniciar el curso, lo que refuerza el valor del programa como puente hacia nuevas oportunidades.