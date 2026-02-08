Qué oportunidades abre el pacto de minerales estratégicos

El acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos sobre minerales estratégicos abre una oportunidad clave para el desarrollo productivo del país y, en particular, para provincias con alto potencial minero como Salta. Así lo afirmó el doctor en Ciencias Geológicas Ricardo Alonso, quien destacó que el entendimiento puede convertirse en un impulso decisivo para atraer inversiones, tecnología y financiamiento internacional.

El tratado incluye el acceso a financiamiento, el desarrollo de proyectos prioritarios y la creación de una cadena de suministro preferencial de minerales críticos como el litio y el cobre. Según los especialistas, el convenio podría acelerar el crecimiento de sectores estratégicos que concentran gran parte del interés de los inversores internacionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece el compromiso de Argentina de "priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversión" para minerales como cobre y litio, por encima de economías o empresas que manipulan el mercado. El objetivo es fortalecer la cadena de suministro y reducir la dependencia de actores globales dominantes, en particular China.

Para Alonso, "todo acuerdo con una potencia occidental es muy importante para Argentina". En ese sentido, subrayó que Estados Unidos es una "potencia de vanguardia" y celebró el acercamiento entre ambos países. "Un acuerdo con Estados Unidos es bueno y ayuda que sea un país occidental. Uno se siente más cómodo con potencias del mismo continente", afirmó.

La valoración

El especialista resaltó especialmente el rol que puede jugar la provincia de Salta. "Salta cuenta con un alto potencial de tierras raras y grandes reservas de litio y cobre, lo que le permitiría jugar en las grandes ligas", aseguró. También sostuvo que, aunque hoy la atención está puesta en Vaca Muerta, "la Puna es una región clave para el crecimiento económico del país".

Argentina ocupa una posición estratégica en el mercado global del litio: es actualmente el quinto productor mundial y aporta cerca del 30% de las importaciones de este mineral en Estados Unidos. Se trata de un recurso clave para la producción de baterías de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y tecnologías renovables, un mercado en plena expansión.

El acuerdo contempla además que los gobiernos y el sector privado movilicen financiamiento mediante subvenciones, préstamos, garantías e inversiones de capital para impulsar proyectos mineros en el país. En esa línea, Argentina se comprometió a agilizar las solicitudes de proyectos estadounidenses a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el programa de beneficios fiscales y aduaneros impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Chile, el faro

Alonso también comparó las experiencias de los países vecinos en materia de minería. Destacó a Chile como "un faro a nivel mundial y un ejemplo a seguir" por su manejo del litio, mientras que cuestionó a Bolivia al señalar que "no desarrolló absolutamente nada por las malas políticas implementadas que postergaron todo tipo de avance".

Con la mirada en el RIGI

El histórico acuerdo firmado entre Estados Unidos y Argentina para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos tiene un eje concreto para el país: consolidar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la principal puerta de entrada del capital internacional al sector minero.

Si bien el entendimiento bilateral fija un marco general de cooperación, financiamiento y apoyo técnico, para el Gobierno argentino su valor estratégico radica en que coloca al RIGI en el centro de la conversación con Washington y con los grandes actores privados de ese país.

El documento suscripto establece que ambos países movilizarán subvenciones, garantías, préstamos e inversiones para proyectos de minería y procesamiento, además de agilizar permisos y crear condiciones de mercado estables.

Hasta el momento no hay empresas radicadas en Estados Unidos que se hayan anotado formalmente en el RIGI. Sin embargo, el acuerdo funciona como una señal política decisiva: reconoce que el esquema argentino es el instrumento idóneo para vehiculizar proyectos de gran escala vinculados al litio, cobre y otros minerales estratégicos.

El propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacó tras la firma que "Argentina va a ser un socio clave para el mundo", lo que en términos prácticos implica un aval indirecto a las reglas de juego que el país ofrece a los inversores.

El RIGI otorga beneficios fiscales y regulatorios diseñados para dar previsibilidad a iniciativas que requieren miles de millones de dólares y largos plazos de recuperación.