Impulsan una ley para destrabar la exploración minera en Salta

En la Secretaría de Minería de Salta preparan una iniciativa legislativa para acelerar los trámites de exploración minera, con el objetivo de acortar los tiempos en la etapa más decisiva (y a la vez más incierta) de la actividad: la búsqueda de nuevos recursos. El proyecto, que será remitido a la Legislatura en las próximas semanas, plantea habilitar la prospección a partir de una declaración jurada, un mecanismo que permitiría simplificar procedimientos sin eliminar instancias de control en fases posteriores.

El eje no es menor. En minería, la exploración define el futuro. Sin nuevos hallazgos, no hay proyectos, ni inversiones, ni producción posible. Y en Salta, donde apenas el 1% de la Puna fue explorado, el margen de crecimiento está directamente atado a la capacidad de acelerar esa primera etapa.

La propuesta fue anticipada el miércoles pasado por el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, durante una reunión ampliada de la Comisión de Minería del Senado. Allí, el funcionario planteó la necesidad de dotar al sector de herramientas más ágiles para competir en un escenario global donde los capitales buscan rapidez y previsibilidad.

Avances

El planteo no parte de un diagnóstico aislado. Según expuso Carrizo, en los primeros 100 días de gestión se emitieron 31 declaraciones de impacto ambiental (DIA), un número que busca mostrar avances en la agilización administrativa. Sin embargo, puertas adentro del sector, persiste la percepción de que los tiempos siguen siendo largos, especialmente en las etapas previas al desarrollo.

"Hablábamos siempre de la celeridad en los procesos. Eso fue lo que hicimos en esta primera etapa y es el camino en adelante", sostuvo el funcionario, quien antes de asumir en la Provincia era senador y formaba parte de la Comisión de Minería.

Múltiples instancias

En la actualidad, el circuito para habilitar la exploración incluye múltiples instancias. Uno de los requisitos centrales y que más demora es la aprobación del Informe de Impacto Ambiental, condición indispensable para avanzar en el registro y en la autorización de actividades. A esto se suman exigencias formales como la presentación de documentación societaria, la acreditación de situación fiscal regular y la declaración de equipos y personal, entre otros

La iniciativa en estudio apunta a intervenir justamente en ese primer tramo. La idea es que las tareas de prospección, que implican estudios preliminares de bajo impacto, puedan iniciarse mediante una declaración jurada del operador, sin necesidad de atravesar desde el inicio todo el circuito administrativo actual.

El cambio permitiría ganar tiempo en una etapa donde lo que se busca es confirmar si existe o no un recurso con potencial. Recién a partir de esos resultados, los proyectos avanzan hacia fases más complejas: exploración avanzada, factibilidad y construcción donde sí se exigen evaluaciones ambientales más profundas.

Exploración: la llave del crecimiento

"Sin duda, la que nos va a dar las respuestas necesarias para el desarrollo y crecimiento de la provincia son los proyectos nuevos", dijo Gustavo Carrizo en su exposición en el Senado.

Salta cuenta con 35 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales existen cuatro ya en producción: Centenario Ratones, Sal de Oro, Salar del Rincón y Mariana; cinco proyectos en construcción; dos proyectos en evaluación para construcción y tres proyectos en etapa de planta piloto.

Sobre proyectos metalíferos de oro, plata y cobre, la provincia cuenta una mina en producción (Lindero), dos proyectos en evaluación para construcción, siete en etapa de exploración avanzada y quince en prospección.

En ese contexto, la exploración funciona como una suerte de embudo: muchos proyectos ingresan en fases tempranas, pero solo unos pocos logran avanzar hasta la producción. Cuanto mayor sea la base de exploración, mayores son las probabilidades de consolidar nuevas minas en el mediano y largo plazo.