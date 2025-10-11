Coronel Moldes: Un municipio que aspira a ser un destino turístico estratégico

La Municipalidad de Coronel Moldes apuesta fuerte al turismo como motor de desarrollo local y generación de empleo. Con una estrategia que combina obras de infraestructura, promoción de experiencias y formalización del empleo, el municipio avanza en un plan integral para el pueblo, que busca posicionarlo como uno de los destinos de verano más atractivos de la provincia, aprovechando la cercanía y el protagonismo del Dique Cabra Corral.

En ese marco, el municipio confirmó el trabajo de una agencia especializada en marketing turístico, que ya comenzó a trabajar en la imagen de marca local, con un enfoque en la comunicación digital, medios tradicionales y la promoción de experiencias ligadas al entorno natural y cultural de Moldes.

Muratore y la comitiva de turismo de Coronel Moldes en la FIT.

El plan incluye la puesta en valor de espacios que ya funcionan, además de darle mejor aprovechamiento al camping "El Préstamo" y el "Parque Acuático", se trabajará en mejorar en los servicios turísticos que ya se ofrecen en torno al Cabra Corral y al pueblo de Moldes. La idea es que la localidad no sea solamente el "paso obligado" hacia el dique, sino un destino por sí mismo, con propuestas gastronómicas, culturales y de turismo de aventura. "El desafío es lograr que tanto el turista extranjero como el salteño decidan quedarse en Moldes, antes de ir directamente al dique", explicó Eduardo Muratore, director de Turismo del municipio.

Promoción y empleo

Otro de los puntos fuertes de la estrategia es la formalización del empleo turístico. En los últimos años, se ha revertido parte de la informalidad en emprendimientos locales, lo que permitió incrementar las plazas de alojamiento y generar más trabajo registrado para los habitantes moldeños. La Provincia acompaña este proceso con proyectos conjuntos, especialmente en la puesta en valor de puntos estratégicos como el dique Cabra Corral.

El municipio entiende que el turismo atraviesa un proceso de transformación radical, donde los viajeros ya no buscan solo transporte y alojamiento, sino experiencias, incluida la gastronomía local. Con esta premisa, Moldes se prepara para dar un salto cualitativo y proyectarse como un destino con identidad propia.

"Es un verdadero desafío mejorar y dar una propuesta innovadora en estos tiempos, pero contamos con un potencial geográfico único que nos ayudará a sacar adelante este proyecto, con el objetivo de brindar fuentes de trabajo a los moldeños", dijo Muratore.

En el ranking nacional de destinos turísticos, Salta ocupa el cuarto lugar detrás de Bariloche, Iguazú y Mendoza, y supera a Córdoba. Dentro de esta oferta provincial, Moldes quiere aprovechar el espacio ganado para consolidarse como referente del turismo de verano.