Secuestro millonario en Salta: Incautan casi cinco toneladas de hojas de coca ocultas en un camión con alimento

El contrabando de hojas de coca y otros bienes de origen extranjero sigue moviendo cifras millonarias a lo largo de las rutas argentinas, obligando a las fuerzas de seguridad a agudizar la vigilancia y el ingenio para desarticular los complejos métodos de ocultamiento. La Gendarmería Nacional ejecutó recientemente dos procedimientos en Salta y Córdoba que, además de revelar el modus operandi de los traficantes, culminaron con el secuestro total de 5.235 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural, superando la marca de las cinco toneladas.

El golpe más resonante se concretó en la provincia de Salta, específicamente en la localidad de Urundel. Tras recibir una alerta de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”, efectivos del Escuadrón 20 desplegaron un operativo de seguridad vial con un objetivo preciso: interceptar un camión sospechoso de trasladar mercadería ilegal.

El martes por la noche, fue detenido un camión Volvo con semirremolque que había partido desde Pichanal. El conductor, de nacionalidad boliviana, había utilizado una sofisticada estrategia de camuflaje para eludir los controles: los gendarmes constataron que, entre los 29.000 kilos de expeller de soja (utilizado comúnmente como alimento para ganado), se escondían numerosos bultos.

La requisa física inicial y el posterior traslado del rodado a la Unidad, con la debida autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, permitieron cuantificar la verdadera carga. En total, se contabilizaron 4.779 kilos y 500 gramos de hojas de coca distribuidos en 217 bultos. La mercadería fue incautada por infringir la Ley 22.415, “Código Aduanero”, y su valor en el mercado fue estimado en una suma monumental que supera los 337 millones de pesos. El camión también fue incautado, y el involucrado quedó supeditado a la causa judicial.

Hojas de coca y contrabando electrónico

A cientos de kilómetros de distancia, en la provincia de Córdoba, se concretó un segundo secuestro que evidencia la extensa red de distribución de hojas de coca. A la altura del Peaje Toledo, efectivos dependientes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” inspeccionaron un transporte de carga procedente de La Quiaca, Jujuy, con destino final en Villa Celina, Buenos Aires.

Si bien el camión transportaba formalmente una variada carga, los gendarmes detectaron que gran parte de la mercadería era de origen extranjero e ingresó al país sin la documentación legal correspondiente. El cargamento incluía artículos de electrónica, alimentos, productos de limpieza y textil.

Además de este contrabando valuado en más de 100 millones de pesos, la inspección arrojó el hallazgo de 20 bolsones que, al ser pesados, contenían 456 kilos de hojas de coca en estado natural. El procedimiento fue informado al Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, que dispuso las actuaciones pertinentes y la intervención de la ARCA-DGA delegación local.

Estos dos operativos no solo sacan de circulación una enorme cantidad de mercadería ilegal, sino que también refuerzan la importancia de los controles en las rutas nacionales para desmantelar las complejas logísticas del contrabando que utilizan al norte argentino como principal punto de partida.