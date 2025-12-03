“La génesis del vino” se vivirá en Cafayate

Este miércoles 3 y mañana, el Centro de Convenciones de Cafayate será sede de las Jornadas Bodegas de Salta 2025 – “La génesis del vino” – Edición Banco Nación, un encuentro organizado por Bodegas de Salta A.C., con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Salta y la operación general a cargo de AgroNoa.

El evento reunirá abodegas, productores, técnicos, enólogos, proveedores, estudiantes y representantes de la cadena de valor de la región vitivinícola del NOA —Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca- y de Tarija (Bolivia), en dos días de capacitación, actualización técnica y vinculación comercial. También está prevista la participación de funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y de los presidentes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Senasa y autoridades del Gobierno de Salta.

“En cada copa y en cada botella de vino hay toda una génesis de insumos y servicios que requieren calidad y compromiso”, expresó el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, al destacar el papel del sector y el trabajo de la institución organizadora.

Por su parte, Alejandro Martorell, presidente de Bodegas de Salta, remarcó el carácter regional de la convocatoria: “Queremos reunir en Cafayate a nuestros socios, proveedores y a las bodegas del NOA, para consolidar un espacio de referencia en formación, tecnología y desarrollo sectorial”.

El programa combinará conferencias, presentaciones técnicas y demostraciones de empresas, con temáticas vinculadas a sanidad vegetal, infraestructura hídrica, energías renovables, innovación aplicada a viñedos, inteligencia artificial, normativa del INV, enoturismo y geología del Valle Calchaquí. Entre los especialistas que participarán se encuentran Federico Böttcher (Boehringer), Francisco Javier Ramos Vernieri (Ysati Ingeniería), José Catalán (CampoLimpio), Bernardo Sánchez Robles (ERGY), Marcos Fontana (Syngenta), Carlos Tizio Mayer (INV), Santiago Molina (AgroConciencia / Fares Taie), Eduardo Sierra (agroclimatólogo), Carlos Tarragona (SpectralGeo), Juan Passano (WinesOnline), Diego Cortéz (COVIAR), Ingrid Cruz (enóloga), Roberto Esteban Miguel (INTA), Paco Pano (Water Positive) y Ricardo Alonso (geólogo), entre otros.

A lo largo de ambas jornadas también se desarrollará una muestra comercial, donde instituciones y empresas de insumos, tecnología, servicios, maquinaria, energía, gestión del agua, construcción y financiamiento presentarán soluciones orientadas al desarrollo de la viticultura y la industria del vino.

Entre las firmas participantes se encuentran Atenor SRL, Mercantil Agrícola, Terra Gestión y Proyectos, CampoLimpio, JVLB Agro, Corralón Keti, Sylwan, Agrícola Fermi, Pamat, AgroConciencia, Vivero Mercier, Amarela, Dronica, Ysati Ingeniería, Intégrity Seguros, Eyes Trading, Label Solutions, Syngenta, Ergy, Rolcar, Apholos, Moncorvo, MS Insumos, El Refugio, Banco Macro, Zero Construcciones, Luján Agrícola, además del Banco Nación, el CFI, la COVIAR, el Senasa, el INV y el Gobierno de Salta como instituciones acompañantes.

Las jornadas están dirigidas a productores, bodegueros, enólogos, ingenieros agrónomos, técnicos, estudiantes y proveedores interesados en capacitarse y establecer vínculos comerciales en torno a la viticultura y la industria del vino.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de: jornadasbodegasdesalta.com.ar