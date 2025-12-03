Recuperan un carancho que no podía alzar vuelo en el pulmón verde de la ciudad

La presencia de la fauna silvestre en las áreas urbanas, aunque habitual, en ocasiones requiere la intervención de especialistas. Esto fue lo que sucedió recientemente en el Parque San Martín, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital salteña, cuando vecinos alertaron sobre un carancho (Caracara plancus) que presentaba dificultades para desplazarse y volar.

La División Policía Rural y Ambiental Capital respondió de inmediato al llamado. Al llegar al lugar, el personal constató que el ave se encontraba posada en un árbol y, si bien no mostraba signos de heridas graves a simple vista, no lograba realizar un vuelo sostenido, lo que indicaba algún tipo de impedimento físico o de salud.

La maniobra de rescate se ejecutó con cuidado extremo y siguiendo los protocolos establecidos para la manipulación de especies silvestres. El carancho, un ave rapaz de hábitos carroñeros y predadores que cumple un rol ecológico fundamental, fue capturado de manera segura por el personal, quienes priorizaron en todo momento el bienestar del animal.

Una vez asegurado, el ejemplar fue derivado a la Estación de Fauna Autóctona, el centro especializado donde recibirá la atención veterinaria necesaria. Allí se determinará la causa exacta de su incapacidad para volar y se iniciará un proceso de recuperación con el objetivo final de devolverlo a su hábitat natural.

La respuesta inmediata y la dedicación del equipo que participó del operativo, subrayando la importancia del trabajo articulado entre los vecinos y los organismos ambientales. Casos como este refuerzan la necesidad de proteger a especies como el carancho, fundamentales para el equilibrio natural de la región.