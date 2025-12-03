Venta ilegal a plena luz del día: Dos hombres detenidos con ropa "fantasma" en el corazón de Salta

La mañana del martes, la rutina del concurrido Mercado San Miguel, epicentro del microcentro salteño, se vio interrumpida por una intervención policial que puso en evidencia un posible "negocio" turbio. Durante un patrullaje preventivo de rutina, diseñado para controlar la seguridad en la zona de mayor afluencia de público, la Policía detectó a dos individuos transportando elementos de manera que despertó inmediatamente las sospechas.

Los efectivos procedieron a demorar a los hombres y solicitarles la documentación que acreditara la legítima tenencia de la mercadería. La falta de una explicación clara sobre cómo obtuvieron los bienes y la nula presencia de comprobantes transformó la inspección de rutina en un procedimiento judicial.

Según confirmaron fuentes policiales, los recursos policiales actuantes secuestraron un teléfono celular y un lote de prendas de vestir. Ninguno de los objetos pudo ser justificado por los sospechosos, quienes no lograron convencer a la autoridad sobre la procedencia de la carga. Este tipo de hallazgos es habitual en el marco de la investigación de hurtos y robos menores que suelen ocurrir en el casco céntrico de la ciudad.

Los dos hombres, identificados como personas de 37 y 32 años de edad, fueron inmediatamente demorados y trasladados a la dependencia policial para los trámites de rigor. La duda sobre el origen de los bienes es lo que motivó la intervención más allá de la simple identificación.

Si bien se trata de una intervención menor dentro del esquema de seguridad del microcentro, desde la Policía remarcaron que estas acciones forman parte de un trabajo permanente para prevenir delitos vinculados al robo y la comercialización irregular de objetos de valor dentro y fuera del mercado.

La Fiscalía Penal 2 profundiza la investigación

Con el secuestro de los elementos y la demora de los dos ciudadanos, el caso pasó a la órbita del Poder Judicial. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal 2, que será la encargada de determinar si el teléfono móvil o las prendas de vestir corresponden a algún ilícito denunciado previamente en la jurisdicción de Salta.

De confirmarse que los objetos son producto de un robo o hurto, la situación legal de los dos hombres demorados podría agravarse. La acción de la policía en el Mercado San Miguel permitió retirar de circulación elementos que alimentan la cadena delictiva y puso a los responsables a disposición de la Justicia.

Un mercado con dinámica intensa

El Mercado San Miguel concentra diariamente a cientos de vecinos, comerciantes, trabajadores y turistas. Su alta circulación convierte al predio en un espacio donde los controles policiales son constantes, especialmente en horarios de mayor afluencia. En ese contexto, los procedimientos por elementos de origen dudoso constituyen uno de los ejes de prevención que se vienen reforzando en los últimos meses.

La investigación continuará bajo supervisión fiscal para determinar si los elementos secuestrados se corresponden con denuncias previas o si podrían haber sido comercializados de manera ilegal en la zona.