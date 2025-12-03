Los looks de los famosos en la fiesta de los Personajes del Año de Gente

Gente realizó la gala con los Personajes del Año a la que asistieron las celebridades que más se destacaron durante 2025 y los famosos se vistieron de gala para el evento.tVi3ug
La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en la celebración y tiene una galería de fotos con los looks que eligieron los famosos para el momento de la foto.
Predominó como siempre el color negro, aunque también se vieron muchos vestidos en plateado y algunos en la gama de los marrones, que sigue siendo tendencia desde el invierno y se mantiene para el verano.
Yanina Latorre. Foto: NA - Juan Foglia
Julieta Poggio. Foto: NA - Juan Foglia
Moria Casán. Foto: NA - Juan Foglia
Migue Granados. Foto: NA - Juan Foglia
Paula Chaves. Foto: NA - Juan Foglia
Luck Ra. Foto: NA - Juan Foglia
Leandro Paredes y Camila Galante. Foto: NA - Juan Foglia
Mariana Fabbiani. Foto: NA - Juan Foglia
Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Foto: NA - Juan Foglia
Analía Maiorana y Diego Santilli. Foto: NA - Juan Foglia
Pampita. Foto: NA - Juan Foglia
Daniela Celis. Foto: NA - Juan Foglia
Más imágenes del evento
Mirtha Legrand. Foto: Revista Gente
Ángel de Brito y Yanina Latorre. Foto: Revista Gente
Julieta Prandi. Foto: Revista Gente
Nati Jota, Yanina Latorre y Sofi Gonet. Foto: Revista Gente
Juana Viale y Pampita. Foto: Revista Gente