Obras de emergencia en la ruta nacional 16 por un cráter

Vialidad Nacional de Salta informó que se ejecutan trabajos de emergencia sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 529, entre las localidades de Talavera y Tolloche, en el departamento de Anta, debido al colapso de una alcantarilla que atraviesa la calzada y que dejó un gigantesco hoyo que abarca la mitad de la ruta, tal como se observa en la imagen.

Equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal ya se encuentran trabajando en el lugar, interviniendo sobre media calzada. Las tareas comprenden la reposición de una nueva alcantarilla y la limpieza general de la zona.

La zona se encuentra debidamente señalizada con dispositivos preventivos y banderilleros que ordenan el tránsito. Durante el horario nocturno, la seguridad se reforzará con personal vial para garantizar una adecuada circulación. Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución, ya que la circulación se realiza de a un sentido por vez, hasta concluir los trabajos y habilitar ambos sentidos de manera normal, lo que tendría cierta demora por la magnitud del trabajo que se debe realizar. La Ruta Nacional 16 en Salta es un corredor estratégico que conecta con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes. El tránsito es normal en general, pero se recomienda precaución por los trabajos en curso.