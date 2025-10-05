Con el apoyo de brigadistas nacionales, se combaten incendios forestales en el norte salteño

Para reforzar el amplio operativo de sofocación de incendios forestales que lleva varios días en el norte provincial, se incorporan a las operaciones en tierra, integrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, según informó la Subsecretaria de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad.

Se trata de recursos que dependen de la Brigada NEA que provienen de Apóstoles, Misiones, y cuentan con apoyo logístico, herramientas manuales, y equipos de comunicación entre otros.

A ellos se suman otro equipo de combatientes que pertenecen a la Brigada Nacional Centro, de San Luis, que trabajarán de manera articulada con los equipos provinciales.

Todas las acciones serán coordinadas por el Director General de Defensa Civil Salta, Gonzalo Rodriguez.

Durante el fin de semana, los brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil avanzaron con las tareas de sofocamiento en sectores inaccesibles con el apoyo de una máquina topadora.

El incendio forestal abarca una franja entre Hipólito Yrigoyen y Orán

Se trabaja en un incendio forestal que abarca una amplia franja entre Hipólito Yrigoyen y Orán, bordeando la ruta nacional 50. Se realizan tareas técnicas para evitar su propagación contando con el apoyo aéreo del Servicio Nacional del Manejo del Fuego mediante dos aeronaves, una hidrante y otra nave que cumple sobrevuelos de reconocimientos en las zonas afectadas.

La Subsecretaría de Defensa Civil recomienda a la ciudadanía a no realizar fogatas en lugares descampados, no quemar basura ni pastizales, tampoco arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni bosques para evitar focos ígneos que provocan graves daños ambientales.

Ante la detección de un foco ígneo deben reportarlo al Sistema de Emergencia 911.