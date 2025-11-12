PUBLICIDAD

operadora de Puesto Guardián
Cámara de Diputados de Salta
Inseguridad en Salta
Decomiso de carne
Escuela Gobernador Sola
Secuestro extorsivo
cerrillos
Municipios

Cerrillos se prepara para la 3ª Maratón Familiar Nocturna: deporte, diversión y premios

El sábado 22 de noviembre a las 19:30, la Estación de Trenes de Cerrillos será el punto de partida de una jornada deportiva para toda la familia. La competencia será de 3 km, no competitiva, y contará con sorteos y regalos entre los participantes.

Daniel Diaz
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 08:16
Maraton nocturna. Fotografía ilustrativa

Cerrillos volverá a vivir una de sus propuestas deportivas más esperadas del año. El próximo sábado 22 de noviembre, desde las 19:30 horas, se realizará la 3ª Maratón Familiar Nocturna, con punto de encuentro en la Estación de Trenes de la localidad.

La actividad, organizada por el profesor Mauricio Cruz, está pensada para fomentar la participación familiar, la recreación y la actividad física al aire libre. La carrera tendrá un recorrido de 3 kilómetros y será no competitiva, por lo que podrán sumarse tanto deportistas como vecinos que deseen disfrutar de una noche diferente.

La inscripción tiene un costo de $3.000 e incluye la posibilidad de participar en sorteos y regalos, los cuales se realizarán durante el evento mediante el número de inscripción de cada participante. Por mayor información, comunicarse al 03872503333

Con esta nueva edición, Cerrillos busca seguir consolidando el espíritu comunitario a través del deporte y la vida saludable, en un encuentro que promete buena energía, risas y movimiento bajo las luces de la noche.

