Cerrillos organizó una jornada para fortalecer el cuidado y la inclusión de los adultos mayores

La plaza Serapio Gallegos fue escenario este miércoles de una jornada dedicada al cuidado, acompañamiento e inclusión de los adultos mayores de Cerrillos. La actividad fue impulsada por estudiantes de la carrera de Psicopedagogía Sociocomunitaria de la UCASAL, quienes realizan allí sus prácticas profesionales en la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad.

Durante la mañana, distintos organismos se sumaron con stands informativos destinados a acercar servicios y herramientas a la comunidad. Entre ellos, participaron Fundación Sur, El Polo de la Mujer, la División de Policía Comunitaria y la Secretaría de Participación Ciudadana de la Provincia, brindando asesoramiento y propuestas preventivas.

Además, estuvieron presentes los grupos de adultos mayores de Los Alamos, La Isla y zona Centro, junto a estudiantes del Colegio Secundario San Ignacio de Loyola. Este intercambio intergeneracional permitió dialogar sobre las necesidades actuales de las personas mayores, los desafíos cotidianos y la importancia de construir redes comunitarias de acompañamiento.

“Estos espacios de encuentro son fundamentales porque aminoran significativamente los riesgos y peligros que atraviesan nuestros adultos mayores, como la soledad”, destacó Belén Duprez, directora de Desarrollo e Inclusión Social. La funcionaria subrayó que, gracias al trabajo articulado con UCASAL y el apoyo del intendente Enrique Borelli, se pueden impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de este sector.

La jornada también contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Florencia Vilte, y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Torres, quienes acompañaron las actividades recreativas, literarias y culturales que forman parte de la agenda estable del municipio para las personas mayores.

Desde el gobierno municipal remarcaron que estas iniciativas permiten reforzar el sentido de comunidad y promover un cuidado respetuoso, integral y continuo hacia quienes forman parte esencial de la vida social de Cerrillos.