Escaparon de un control en El Galpón y los detuvieron en Lumbreras con 71 sábalos 

Efectivos de la Policía Lacustre y Fluvial de El Tunal, con la colaboración de la sección Vial de Lumbreras, interceptaron hoy a los ocupantes de un automóvil que se había dado a la fuga y en cuyo interior transportaban 71 sábalos, al parecer obtenidos con fines de comercialización.

El operativo se inició a las 8.15 de la mañana en El Galpón, donde los policías de la Lacustre, a cargo en Enzo Sierra, estaban realizando un control de rutina. En ese momento intentaron detener la marcha de un automóvil VW Bora con cuatro ocupantes que se dieron a la fuga con dirección hacia la ruta nacional 16.

Inmediatamente se inició una persecución, con mucha precaución; y Sierra, quien es el jefe de la Lacustre, pidió colaboración a la sección Vial de Lumbreras, porque sospechaba que iban a huir por la ruta provincial 5, que pasa por esa localidad del departamento de Metán.

Poco después, a alrededor de las 9 de hoy, la Vial de Lumbreras detuvo la marcha del rodado y demoró a sus ocupantes. Con la presencia de testigos civiles hicieron una requisa del automóvil y en el baúl observaron que transportaban conservadoras y bolsas que contenían 71 sábalos, que al parecer habrían sido adquiridos en El Galpón, con fines comerciales.

Al identificar a los cuatro ocupantes del vehículo, todos oriundos de Apolinario Saravia, confirmaron que el conductor registraba un pedido de captura. Con la intervención de la Justicia de Metán, se labraron actuaciones por infracción al artículo 91 de la ley 7135/01 y por evasión de un control policial vehicular.