Diputados aprobó con cambios la reforma laboral y vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de Reforma Laboral por 135 a favor y 115 en contra, en una tensa sesión que duró más de 9 horas y tuvo ribetes escandalosos, en medio de marchas y un paro general de la CGT.

De todas maneras, el proyecto deberá ser ratificado por el Senado para ser convertido en ley, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad.

Por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para hoy a las 10, para emitir dictamen y así poder tratarlo el viernes 27 de febrero, previo a que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias en el Congreso el 1 de marzo.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados de La Libertad Avanza, PRO, Innovación Federal, UCR, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

Los gobernadores que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Saénz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

Debate

El presidente de la comisión del Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma laboral y destacó "el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad".

Almiron, que fue abucheado por los opositores por leer su discurso, dijo que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino".

"No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social", graficó.

Como sucedió en el Senado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estuvieron en un palco de Diputados antes de la votación.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que si se aprueba la reforma laboral va a haber "una catarata de pedidos de inconstitucionalidad".

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo "han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores".

Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral "liquida el derecho de huelga", y además va a consumar "el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

A su vez, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo "es un error" y que es "mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad".

"Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos", alertó.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola desmintió que existan "problemas de costos laborales" en el país, como afirma el Gobierno.

"No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza", graficó.

"El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar", vaticinó.