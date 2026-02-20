Al menos 12 detenidos y 7 heridos en la marcha de los gremios al Congreso

Al menos 12 personas fueron detenidas ayer durante las protestas que se llevaron a cabo en la Plaza del Congreso contra la reforma laboral mientras se debatía en la Cámara de Diputados. En tanto, siete hombres y tres mujeres resultaron.

La protesta frente al Congreso se desarrolló sin sobresaltos hasta las 16, cuando comenzaron los primeros incidentes entre las fuerzas de seguridad y grupo de manifestantes que arrojó botellas y agitó las vallas del Congreso, sobre la avenida Rivadavia. Para entonces, en la calle no quedaban las columnas de los gremios que habían convocado la movilización.

A las 18.30, luego de momentos de tensión, la Policía inició una avanzada con motos sobre la plaza que puso fin a lo que quedaba de la convocatoria.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal concretaron los arrestos de ocho hombres, dos de ellos menores de edad, durante operativos de control aleatorios. Además, informaron el secuestro de facas y elementos punzantes.

Las primeras cinco aprehensiones se realizaron en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero por un presunto "robo piraña" contra un transeúnte, a la vez que las autoridades constataron que un adolescente de 17 años tenía solicitud de detención activa por tentativa de robo automotor, del 26 de agosto de 2025.

Por su parte, tres hombres mayores de edad resultaron detenidos por "daño" y "resistencia a la autoridad", en tanto que otras cuatro personas fueron capturadas por la Policía Federal en el marco de la manifestación contra la Ley de Modernización Laboral.

Operativo de seguridad

Durante toda la jornada del paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) para protestar contra la Reforma Laboral que se trataba en la Cámara de Diputados, unos 1.800 efectivos de las fuerzas federales se dispusieron en diferentes accesos a la Capital Federal durante la mañana y parte de la tarde.

En ese sentido, los uniformados se desplegaron en un sector de la Autopista Panamericana, donde protestaban los trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos Fate, en el acceso oeste, a la altura de Moreno, en los alrededores del Puente Pueyrredón y también en zonas cercanas a las estaciones de trenes para controlar la llegada de los manifestantes a la Ciudad, los cuales luego se dirigieron hacia el Congreso.

Según trascendió, para esos lugares se dispusieron unos 950 efectivos de la Policía Federal, unos 450 de Gendarmería Nacional, unos 200 de Prefectura Naval y unos 50 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A esa cantidad se le sumaron los uniformados de la Policía de la Ciudad, la fuerza de jurisdicción en CABA, y de la Bonaerense, en la Provincia, por lo que había más de 2.000 efectivos desplegados.

Según la CGT, al paro se sumó el 90%

La CGT concretó ayer su cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, esta vez en rechazo a la reforma laboral, y el cosecretario general de la central, Jorge Sola, remarcó que el nivel de acatamiento fue "de más del 90 por ciento".

"Hemos sido consecuentes y responsables en mantener la paz social", expresó Sola en una conferencia de prensa posterior, en la que definió a la reforma laboral como un proyecto que "retrocede 100 años".

"El acatamiento fue de más del 90 por ciento", consignó el triunviro desde la sede de Azopardo.

La medida de fuerza se notó principalmente en el mínimo funcionamiento del transporte público, ya que sólo salieron a las calles las líneas de colectivos del grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA.

Por ende, los servicios de autos de aplicaciones y combis fueron las alternativas para suplir la falta de colectivos, trenes y subtes.

También se paralizó el funcionamientos de la mayoría de las fábricas, y la atención al público en dependencias públicas, bancos y otras entidades.

Donde menos se sintió el paro fue en los comercios a la calle de casi todos los rubros, que en un buen porcentaje abrieron las persianas y funcionaron con normalidad.

Sola sostuvo que la huelga reflejó un respaldo "a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales" en rechazo a los cambios en la normativa que rige el ámbito del trabajo.

"El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo", afirmó Sola, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a la adhesión del gremio de colectiveros de la UTA y cómo esto condicionó a quienes quisieron ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes "tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción".

El respaldo al paro significa "un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años", aseguró.