Fuerte temporal en Cafayate anegó la ciudad y afectó toda la zona de los Valles

Una intensa tormenta se desató este jueves a las 22.15 en Cafayate, generando momentos de preocupación entre vecinos de distintos barrios de la ciudad. La lluvia fue persistente y de gran intensidad, y también se registraron precipitaciones en otras localidades del Valle Calchaquí.

Según relataron vecinos, el aguacero provocó anegamientos en varias calles, complicando la circulación vehicular y peatonal en distintos sectores. En algunos puntos, el agua acumulada superó los niveles habituales, generando dificultades para transitar y afectando el normal desarrollo de actividades nocturnas.

La tormenta se produjo de manera repentina, con chaparrones intensos que cayeron en poco tiempo, situación que tomó por sorpresa a muchos residentes y comerciantes. Hasta el momento no se informaron oficialmente lesiones personales, aunque los vecinos reportaron daños materiales menores y complicaciones en algunas arterias de la ciudad.

El fenómeno también impactó en otras zonas del Valle Calchaquí, donde se registraron lluvias fuertes durante la misma franja horaria.

Se recomienda a la población circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante posibles nuevas precipitaciones.