Feria Nacional de Ciencias en Cafayate: las escuelas salteñas sobresalieron con sus proyectos

Con gran éxito culminó la “Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025” en el Centro de Convenciones de Cafayate. Con la participación de delegaciones de 22 jurisdicciones del país, finalizó la fase 3 centrada en el Eje de Ciencias y la fase 4 con proyectos de Escuelas de Régimen Especial (todos los ejes STEAM).

Durante tres jornadas, se presentaron 147 proyectos de todos los niveles y modalidades educativas, que fueron visitados por cientos de estudiantes, docentes, familias y público en general.

El acto de clausura estuvo encabezado por el secretario de Ciencia y Tecnología de Salta, Livio Gratton, y por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, Mauricio Terrón Míguez, director nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo, y Horacio Tignanelli, coordinador del Área de Actividades Científicas. También participó Rita Guevara, intendenta de Cafayate.

En la ceremonia, la Escuela N° 4.096 "Coronel Vicente de Uriburu" de Tartagal logró premio por su proyecto destacado "Alerta Kakuy", correspondiente al nivel de Educación Inicial en el eje Ciencias. En representación de la institución estuvieron las docentes Fabiola Abigail Rosales y Jessica Juárez.

También fueron distinguidos: el colegio secundario N° 5.146 de Nazareno (Santa Victoria) obtuvo una mención especial por el proyecto “La ciencia de los Tapiales en Nazareno”. Los alumnos expositores fueron Natalia Fernanda Díaz y Carla Lorena Martínez y el acompañamiento del docente Santiago Elvio Arias.

La Escuela N°4.346 "Nuestra Señora de Guadalupe", de Nazareno (Santa Victoria), obtuvo una mención especial para el proyecto "Guardianes de la Biodiversidad". La docente a cargo es Marcela Copa y alumnos de Sala de 3 y 4 años.

En tanto que, por proyectos de Escuelas de Régimen Especial, la Escuela Maestro Victorino Sosa Ex N° 301 de San Antonio de Los Cobres con su docente Gabriela Alejandra Guitián y los alumnos Karen Zoe Llampa Guitián y Daniel Leandro Ferril obtuvo una mención especial para el proyecto “El secreto para ser feliz”.

Por otra parte, se entregaron reconocimientos a los participantes de la propuesta “Desafíos Educativos” vinculados con la temática energía. En la oportunidad por Salta se distinguió al alumno de sexto grado, Alexander José Veleizán Herrera de la Escuela N° 4562 "San Hector Valdivielso Sáez" de Coronel Mollinedo (Anta).

El cronograma de la Feria Nacional finalizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la fase de Tecnología, del 18 al 20 de noviembre. Allí Salta estará representada por 7 proyectos educativos.

