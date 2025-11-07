"En el norte, las grandes batallas siempre la dieron los municipales"

En mayo pasado Sandra Hoyos se puso al frente de la departamental San Martín de ATE con mandato a cumplir en el año 2027. ATE tiene representación en San Martín y Santa Victoria Este, en Rivadavia.

¿Cómo viven los dirigentes sindicales norteños este momento de la Argentina ?

Muy atentos a lo que será la flexibilización laboral que es una forma más elegante de referirse a la precarización laboral porque ese es el principal objetivo. Que se reduzcan los costos para el empleador, que a los trabajadores se los puedan sacar o cambiar con más facilidad, que despedirlo no sea complejo, que la indemnización sea menor y todo lo que más o menos todos ya sabemos. Y para llegar a esos objetivos se requiere antes que nada minar y poner en dudas la representatividad de la dirigencia sindical. Se habla de modernización y estamos de acuerdo que hay que adaptarse a los tiempos actuales por eso en el caso de ATE a nivel nacional ya se modificó el estatuto limitando los mandatos a dos períodos consecutivos algo que nos parece totalmente razonable. Posiblemente este sea uno de los pocos puntos aceptables en lo que se quiere proponer pero nuestra organización ya lo concretó.

Los municipales aparecen como los menos favorecidos en temas salariales.....

Precisamente en este contexto económico y social que vive nuestro país el trabajador municipal es el más vulnerable. En el norte las grandes batallas las han dado siempre los trabajadores municipales porque lamentablemente y a nivel general sus salarios son bajos. Pero como siempre lo decía mi padre Fermín Hoyos y yo lo sigo sosteniendo, uno solo no puede encarar ninguna lucha, tiene que ser el sindicalista a la cabeza de cualquier negociación pero siempre acompañado y con el apoyo de los propios trabajadores.

¿A nivel departamental cómo es la situación?

Tenemos municipios como Embarcación, Salvador Mazza y Santa Victoria Este cuyos aumentos de sueldos están acordes a los incrementos que otorga la Provincia. En el caso de Tartagal y de Aguaray llevamos adelante paritarias y así en Tartagal hemos logrado un incremento de un 18 por ciento al sueldo básico más $ 25.000 como un incremento no remunerativo a partir del mes de agosto. Esta semana esperamos la resolución para el pase de 90 trabajadores a planta permanente que para este momento de tanta incertidumbre es aún más importante que los propios incrementos salariales. La estabilidad laboral es lo que más aflige a cualquier trabajador pero es un logro cada vez más lejano de concretar para cualquier agente u empleado de cualquier organismo. Tenemos el compromiso del intendente Franco Hernández del pase a planta de contratados de 30 trabajadores eventuales que van a pasar a tener todos los beneficios sociales.

¿Habrá bolsón navideño?

"Me preguntan en cada municipio que visito diariamente y la respuesta es que sí. Fermín Hoyos entregaba el bolsón a cada afiliado de San Martín desde hacía más de 15 años y honrando su recuerdo, su memoria pero sobre todo la confianza de los trabajadores este año no va a ser la excepción. Es difícil por los costos pero se entregará como todos los años a cada afiliado. Fermín quería que cada localidad tuviera la casa propia de ATE".