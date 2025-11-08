PUBLICIDAD

8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
feria mundial de shangai
reforma laboral de Milei
Franco Colapinto
Javier Milei
Municipios

Finalizaron los trabajos de emergencia en la ruta nacional 16

Vialidad Nacional habilitó la circulación en ambos sentidos entre Talavera y Tolloche tras reparar una alcantarilla colapsada.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 09:25
Vialidad Nacional Salta informó que concluyeron los trabajos de emergencia sobre la ruta 16, a la altura del kilómetro 629, en el tramo comprendido entre Talavera y Tolloche. Las tareas se llevaron a cabo luego del colapso de una alcantarilla que atravesaba la calzada, situación que había afectado la normal circulación vehicular.

Los trabajos estuvieron a cargo de los equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal e incluyeron la reposición de una nueva alcantarilla, la limpieza integral del sector y la posterior colocación de la carpeta asfáltica, con el objetivo de garantizar la seguridad y estabilidad de la vía.

Con la finalización de las obras, el tránsito quedó restablecido con normalidad en ambos sentidos. Desde el organismo nacional recordaron a los conductores la importancia de respetar las señales viales, mantener una velocidad prudente y conservar la distancia de seguridad entre vehículos, especialmente en los tramos cercanos a zonas urbanas.

