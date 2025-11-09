Güemes: Óptima evacuación en una escuela por posible fuga de gas

Directivos de la escuela primaria Hilario Ascasubi de la ciudad de Gral. Güemes, destacaron el funcionamiento del protocolo de evacuación que tuvieron que aplicar el jueves pasado, debido a un fuerte olor a gas que había inundado todo el establecimiento educativo. Los alumnos tuvieron que ser retirados por los padres alrededor de las 10:30, quienes fueron informados por medio de los grupos de WhatsApp.

Una de las primeras personas en detectar la presencia del gas, fue un trabajador contratado para realizar trabajos de pintura, quién se encontraba realizando su tarea cerca del sector perteneciente al Nivel Inicial. "Percibí el olor a gas a pesar que estaba trabajando con pintura, esa novedad se la hice saber a una docente, para que verifiquen si no habían dejado alguna hornalla abierta" explicó. Minutos después de esta primera alarma, los alumnos de 4 y 5 años, fueron trasladados a otro sector de la escuela, debido a que los docentes también habían percibido el fuerte olor, pero que no fue asociado con una posible fuga de gas.

El olor pronto llegó hasta el sector del nivel primario, lo que activó el protocolo de evacuación, que permite un ordenado desalojo de las aulas hacia el exterior, conduciendo a docentes y alumnos hacia un sector, sin que necesariamente deban salir al exterior de la escuela. "El olor se podía sentir como algo que nos tapaba la nariz, algunas maestras y niños comenzaron a sentirse mal, por esa razón tuvimos que sacar a los niños al exterior, mientras informamos al Ministerio de la situación, donde nos autorizaron a la suspensión de las clases. Inmediatamente dimos aviso a los padres para vinieran a retirar a sus hijos" informó Noemí Torrejón, la vicedirectora.

Además de informar al Ministerio, se dio participación al personal policial, personal de Bomberos y de la Municipalidad. "Apenas nos informaron, nos hicimos presentes para colaborar en lo que sea necesario. Nuestra primera intervención fue la de cortar las calles, ubicando a personal de tránsito en todas las esquinas, no por los alumnos quienes estaban seguros en el interior de la escuela, sino por lo papás, quienes llegaban con la entendible desesperación que les generó esta información recibida. Estamos a la espera de los resultados de una inspección, de la empresa Energy" declaró la profesora Claudia Gaspar, de Planeamiento Urbanístico Municipal.

Origen sin determinar

El gas fue cortado y la escuela ventilada con la apertura de todas las ventanas, acción que estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios. Por prevención, las clases en el turno tarde también fueron suspendidas. Cuando personal de Energy finalizó con la búsqueda de una posible pérdida, dio como resultado que todo estaba normal, por lo que el motivo del olor percibido dentro la escuela no se pudo determinar. Las clases se dictaron el viernes con normalidad, aunque con alerta por si volvía a repetirse.