1 de Diciembre, Salta
Feliz cumpleaños
El Tribuno en África
Quita de subsidios al agua y gas
Mapa del Arsénico
Taekwondo
Boxeo
controles truchos
Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta
Municipios

El Galpón: Taller de cerámica con construcción de horno

Alrededor de 40 participantes aprendieron a modelar arcilla.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 01:23
Felices con lo aprendido, los participantes posaron con el horno.
Se realizó un taller intensivo de cerámica, fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad de El Galpón y la Secretaría de Cultura, que contó con cupo completo y una gran participación de la comunidad. Cerca de 40 personas se sumaron a esta propuesta. Aprendieron sobre técnicas de modelado de arcilla y comenzaron a crear sus propias piezas. Construyeron un horno comunitario de tiro directo para la cocción de las piezas. El taller estuvo a cargo de la profesora Emilia Salas Castillo, con la asistencia de la profesora Tatiana Urzagasti, por parte de la Secretaría de Cultura. "Fueron dos jornadas de mucho trabajo, intercambio y aprendizaje, que dejaron una experiencia muy valiosa tanto para quienes se capacitaron como para quienes estuvieron a cargo del taller", destacaron desde la Municipalidad de El Galpón.

 

