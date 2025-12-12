"La cuenca Los Monos es comparable con Vaca Muerta"

- ¿Cómo ve la situación actual de la industria hidrocarburífera en el NOA, especialmente después de la adquisición de YPF del Complejo Refinor?

- La decisión trajo algo de tranquilidad porque el hecho de que la empresa bandera, la más importante de todas en nuestro país, adquiera Refinor a todos nos dio certidumbre. La primera reunión fue con el área laboral de YPF, quienes nos informaron que, por una cuestión de agenda, al menos hasta marzo no se producirán novedades en cuanto al tema de recursos humanos, es decir, del personal, pero que no se producirán ni ingresos ni reducción en la planta. En materia operativa, sabemos que se está trabajando en la transición, pero entendemos que YPF va a reforzar su presencia en el área logística, sobre todo en el poliducto, por el interés que tiene la empresa en la venta de combustibles procesados. Creemos que el negocio va a pasar por ahí con fuertes inversiones en tecnología para posicionarse mejor en ese negocio.

- ¿Cuál era la situación del complejo antes del traspaso a YPF?

- Veníamos muy golpeados porque habíamos tenido una baja de 86 trabajadores, lo que para Refinor es muchísimo, pero entendemos que ese proceso de reducción ya terminó. De los que se fueron, un 30% se jubilaron, otro porcentaje similar se insertó laboralmente en la industria y en la minería en otras regiones, y el resto está en la búsqueda de trabajo.

- ¿Se continúa con la reversión de los gasoductos?

- Sigue todo igual, no obstante lo cual estimamos que habrá más celeridad en las decisiones. La reversión todavía no se completó; quedó en la zona de Tucumán porque hay obras que no se terminaron. La expectativa es que para 2026 las obras se concluyan, de manera que la refinería pueda operar con más tranquilidad, trayendo materia prima de otras regiones productoras. Actualmente, en Campo Durán está funcionando la planta de gas, la turboexpansora abastecida con gas de la cuenca, básicamente porque de Bolivia no ingresa nada.

- El Congreso se apresta a debatir el tema de la reforma laboral, aplicando el modelo Vaca Muerta. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esa propuesta?

- Cuando el gobierno de la nación se refiere al modelo Vaca Muerta, hacen referencia a una serie de adendas al convenio colectivo de trabajo de petroleros que se firmaron a partir de 2015 y que permitieron modificar la forma de trabajo en algunos yacimientos. Pero no solamente en Vaca Muerta, sino que nosotros también los hemos aplicado en el NOA en algún momento. Se hablan de las horas taxi, que son horas previstas dentro del convenio para operarios que prestan servicios especiales y que se acotaron de manera exclusiva a la prestación del servicio. También se habla de jornada de trabajo, que de 12 horas tendría que pasar a 8, pero creo que mucho se habla desde el desconocimiento. Hay sectores cuyo personal necesita, por el tipo de tarea, trabajar 12 horas y no 8 porque resulta antieconómico para la empresa realizar ese relevo. No es una avivada de los trabajadores. Pero, en mi opinión, hay varias adendas que difícilmente se puedan aplicar, más allá de que el tema debe ser debatido en el Congreso de la Nación. Sería importante que pidan la opinión de los que, por una cuestión natural, estamos en esta industria, más allá de que la reforma se aplicará a todas las actividades productivas y económicas. Si es por reforma laboral o ajustes de personal, en el norte tuvimos 130 bajas, Mendoza 600, y hasta el mismo Vaca Muerta también las ha tenido.

- Desde hace años se pide que baje la presión impositiva para que las empresas vuelvan a mirar con interés a los yacimientos maduros y las áreas convencionales. ¿Qué piensa sobre esto?

- Es que lo que nosotros pensamos es que, antes de la flexibilización laboral, hay que avanzar en una reforma impositiva que abarque la enorme presión de la nación, la provincia y los municipios, no solamente para nuestra industria, sino para todas. Es mentira que la reforma y la flexibilización laboral van a generar más puestos de empleos formales, porque ese experimento ya se hizo en Argentina y no dio resultados. La reforma impositiva implicará que el federalismo, que tanto se declara pero no se aplica, permita que los inversores puedan mirar con interés otras áreas que no sean Vaca Muerta. Los petroleros no queremos tener un emirato dentro del país porque hay otras cuencas que estamos esperando decisiones políticas para seguir produciendo. No queremos emigrar todos a Neuquén. Si lo único que se va a mirar va a ser Vaca Muerta, quiere decir que el resto de las provincias productoras estamos fuera del negocio.

- En las elecciones de este año, en el norte, los candidatos de LLA tuvieron como una de sus principales banderas la potencial explotación no convencional de la cuenca hidrocarburífera Los Monos. ¿Qué se puede decir de eso?

- Todos los que estamos en esta industria sabemos el potencial que tiene Los Monos, que abarca prácticamente todas las provincias del norte. No es una expresión de deseo, sino que los estudios geológicos, con base científica, están hechos y dan cuenta de este enorme potencial de la cuenca Los Monos, tanto o mayor que Vaca Muerta. Pero acá viene lo más difícil, y es que para desarrollar estas reservas, que están más de 3.000 metros bajo tierra, se requieren la decisión política del gobierno nacional y las inversiones, tal cual se hizo en el año 2015 en Vaca Muerta. La decisión de estatizar YPF y de que el estado nacional invirtiera 15.000 millones de dólares fue lo que hizo que otras empresas privadas se decidieran a invertir en esos campos de Neuquén. Los trabajadores, los empresarios y la nación tienen plena certeza de lo que esta cuenca sobre la que los norteños estamos parados significa en términos de producción de gas y petróleo no convencional. Pero falta la decisión política de invertir en el norte.