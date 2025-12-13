Los Toldos: Los saberes del pueblo kolla, entran a las aulas

En la Escuela Primaria N° 4.560 de Los Toldos, departamento Santa Victoria, se realizó la Jornada Interinstitucional "Sistemas de saberes curativos territoriales y prácticas culturales del pueblo kolla en el marco de la implementación de los Lineamientos Curriculares Yachayninchej".

Estuvo organizada por la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la subsecretaría de Gestión Educativa y formaron parte más de 50 docentes y referentes comunitarios.

El objetivo del encuentro fue profundizar la implementación de los Lineamientos Curriculares Yachayninchej, normativa vigente para los niveles Inicial y Primario, y avanzar en la comprensión de los sistemas de saberes curativos del pueblo kolla —particularmente el uso de plantas medicinales— para integrarlos en propuestas pedagógicas con enfoque intercultural.

Se presentó el proceso de co-construcción de los Lineamientos Curriculares Yachayninchej, detallando la normativa intercultural vigente, la organización curricular propuesta y su vinculación con los diseños jurisdiccionales, junto con un repaso del marco normativo nacional y provincial que sostiene el desarrollo curricular intercultural con pueblos indígenas.

Posteriormente se conformaron grupos de trabajo para reflexionar sobre dos preguntas centrales: "¿Cómo planificamos?" y "¿Qué lugar tienen allí los saberes de las niñas, los niños y sus familias?". Desde estas preguntas se diseñaron propuestas institucionales y áulicas que reconocen e integran saberes y prácticas culturales locales.

Esta jornada da continuidad a los trayectos formativos desarrollados en 2023 y 2024 —incluyendo las Jornadas Regionales de Formación y las Jornadas Interinstitucionales en las Ecorregiones Puna y Prepuna— con participación de docentes y equipos de Iruya, Santa Victoria Oeste, Nazareno, La Poma, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande y Campo Quijano, así como actividades realizadas este año en Rosario de Lerma, Iruya y La Caldera.

El trayecto se implementa en el marco de la 6ta etapa del Programa de Actualización "La interculturalidad como eje de la formación docente", mediante el trabajo articulado entre referentes comunitarios indígenas, equipos supervisivos de los niveles Inicial y Primario, la Dirección de Desarrollo Profesional Docente y la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. Además, se desarrolla en el marco de la implementación de la normativa curricular intercultural Res. 013/24 y Res. 006/25 correspondientes a los Lineamientos Curriculares del pueblo kolla para los niveles Inicial y Primario.