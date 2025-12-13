Condenaron a diez años de cárcel por un crimen en Isla de Cañas

El Tribunal de Juicio de Orán condenó a Ángel Gabriel Canchi a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio simple, en relación con la muerte de Gonzalo Florindo Ibarra, ocurrida en abril de 2023 en la localidad de Isla de Cañas.

El fallo fue dictado por la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, integrada por los jueces Aldo Primucci, Mario Maldonado y Roxana Palomo, al concluir el debate oral y público en el que intervino el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó que el condenado sea alojado en la Unidad Carcelaria N.º 3 de Orán y dispuso su incorporación al Banco Provincial de Datos Genéticos, conforme lo establecen las normativas vigentes.

Según se ventiló durante el juicio, el hecho ocurrió en la noche del 15 de abril de 2023, cuando Gonzalo Florindo Ibarra sufrió una lesión provocada con un arma blanca en la zona torácica. De acuerdo a la reconstrucción realizada en el debate, la víctima se había caído de su motocicleta y fue auxiliada por una mujer y otras personas que se encontraban en el lugar, quienes en un primer momento no advirtieron que presentaba una herida en el pecho, del lado izquierdo.

Posteriormente, Ibarra fue trasladado en ambulancia hacia el hospital San Vicente de Paul de Orán. Sin embargo, falleció durante el traslado como consecuencia de una lesión cardíaca que derivó en un shock hipovolémico, antes de poder recibir asistencia médica.

A partir de la denuncia y de los primeros elementos recolectados, personal de la Unidad de Investigación de Graves Atentados contra las Personas de Orán desplegó tareas investigativas en el lugar del hecho, relevó testimonios y reunió distintos indicios que permitieron identificar a Canchi como presunto autor de la agresión. Con esos elementos, desde la Fiscalía se solicitó su detención, lo que permitió avanzar con la investigación penal preparatoria y encaminar la causa hacia la instancia de juicio.

Durante el proceso judicial también se estableció que el acusado era la actual pareja de la expareja de la víctima, un dato que formó parte del contexto analizado por el tribunal al momento de evaluar el caso. Con la sentencia dictada este viernes 12 de diciembre, los jueces dieron por acreditada la responsabilidad penal de Canchi en el delito de homicidio.