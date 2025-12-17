Carta Orgánica que asegura eficiencia y transparencia

Con la culminación de las tareas de la Convención Constituyente para la Reforma de la Carta Orgánica Municipal de Profesor Salvador Mazza, el intendente municipal Gustavo Subelza presentó el dictamen final que acompaña el Proyecto de Reforma Parcial aprobado, orientado a fortalecer la responsabilidad institucional y el cuidado de los recursos públicos.

El proyecto incorpora a la Carta Orgánica disposiciones específicas que establecen la responsabilidad política, administrativa y patrimonial de los funcionarios públicos municipales, en especial del Intendente, frente a daños y perjuicios ocasionados al Municipio por negligencia, omisión, inacción o incumplimiento de deberes legales y administrativos.

Asimismo, se fijan obligaciones claras en materia de diligencia en la defensa judicial y administrativa, cumplimiento de plazos procesales y contestación de demandas, previendo mecanismos de sanción, control y eventual resarcimiento patrimonial en caso de perjuicio comprobado a la Hacienda Municipal.

Desde el Ejecutivo Municipal se destacó que esta reforma se fundamenta en los principios constitucionales de responsabilidad del Estado, transparencia, eficiencia y continuidad institucional, y representa un avance significativo en el fortalecimiento de la institucionalidad local. Todos se mostraron muy satisfechos con el resultado.